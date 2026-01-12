O Flamengo assinou uma extensão de contrato com a Shopee, marca global de comércio online, e mantem o acordo de patrocínio com a empresa em 2026. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube e a renovação aumentou o valor faturado pelo rubro-negro com a parceria.

A Shopee estampa sua marca nas mangas da camisa do Flamengo desde 2025 e assinou por mais um ano com o clube. O acordo renderá R$ 13 milhões em rubro-negro neste ano, R$ 1 milhão a mais do que o contrato da temporada passada. A informação são do portal "Uol". Além do time principal, a equipe feminina e o sub-20 também estão englobados no acordo e estamparão a logo da empresa nos uniformes.

O contrato entre as partes ainda prevê que o Flamengo ganhe R$ 1 milhão em ações da Shopee e outras ações que envolvem as marcas do clube e da empresa sejam mantidas, como os cupons de desconto lançados em conjunto com o time e a página exclusiva do time carioca dentro da plataforma, que se torna mais uma opção de loja online para comprar produtos da equipe.

A plataforma do clube dentro do site e app cresceu 75% no segundo semestre em comparação ao primeiro período de 2025. Ao longo do ano, foram mais 220 mil cupons de compra usados pela torcida do Flamengo para a compra de camisas do clube, com destaque para as vendas da linha de uniformes "Origens", em parceria com a Adidas, em que mais de 12 mil unidades foram comercializadas.

Marcos Senna, diretor comercial do Flamengo, destacou que o acordo se mostrou sólido para o clube ao longo de 2025 e a manutenção da parceria entre as partes é uma estratégia de expansão de marca do rubro-negro ao redor mundo.

- Decidimos seguir juntos com base em três pilares: confiança, inovação e expansão. A Shopee se mostrou um parceiro sólido, comprometido com o calendário do futebol brasileiro e com a criação de iniciativas relevantes ao longo da temporada. Além disso, compartilhamos a visão de explorar o social commerce e oportunidades do aplicativo para aproximar ainda mais atletas e torcida. Com a capilaridade da Shopee, fortalecemos a presença global do Flamengo em diferentes frentes - diz o executivo.