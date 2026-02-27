O atacante Flaco López, do Palmeiras, celebrou publicamente a vitória do Lanús-ARG sobre o Flamengo, na noite desta quinta-feira (26), em partida realizada no Maracanã e que valia o título da Recopa Sul-Americana. O jogador foi revelado pelo clube argentino antes de vestir a camisa alviverde em solo brasileiro.

Após a conquista da taça do Lanús, Flaco López foi às redes sociais republicar uma foto de seu ex-clube comemorando o título após a vitória por 3 a 2, sem escrever nenhuma legenda à parte. Confira o post abaixo.

Foto: Reprodução

Flaco pelo Palmeiras

Flaco López foi contratado pelo Palmeiras em 2022 e se tornou um dos pilares de Abel Ferreira na temporada passada, quando foi o artilheiro do time, com 25 gols. Até aqui, foram 192 jogos com a camisa alviverde e 62 gols marcados, sendo cinco nesta temporada de 2026.

O jogo

O Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús em pleno Maracanã nesta quinta-feira (26), com derrota por 3 a 2 após a prorrogação. No tempo regulamentar, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e tirou a vantagem de 1 a 0 construída pelos argentinos na ida. Contudo, a equipe de Filipe Luís sucumbiu nos últimos 15 minutos do tempo extra, e o título volta na bagagem dos Granates.

Os gols do título dos visitantes foram feitos por Castillo — que já havia deixado o dele no jogo de ida —, Canale e Bou. Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti, marcaram para os donos da casa.

