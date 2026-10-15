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Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'

Calçade criticou a falta de cartão amarelo após puxão de Alexis Castro em Lucas Paquetá

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 22:16
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Jogadores do Estudiantes e Flamengo durante confronto
Jogadores do Estudiantes e Flamengo durante confronto (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A arbitragem de Estudiantes e Flamengo virou alvo de críticas durante a transmissão da ESPN nesta quinta-feira (15) pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. O jornalista Calçade se revoltou com a decisão do árbitro de não aplicar cartão amarelo após uma falta do volante Alexis Castro em Lucas Paquetá, aos 28 minutos do primeiro tempo.

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Na jogada, o jogador do Estudiantes puxou a camisa do meia rubro-negro com força, quase deixando o camisa 20 sem o uniforme. O árbitro marcou a infração, mas não advertiu o argentino com cartão.

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Lucas Paqueta e Alexis Castro em puxão durante Estudiantes e Flamengo
Lucas Paqueta e Alexis Castro em puxão durante Estudiantes e Flamengo (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

A decisão provocou a indignação de Calçade, que criticou a postura da arbitragem durante a transmissão.

— É uma vergonha para o árbitro ver um puxão desse e não dar amarelo. Isso é vergonhoso — disparou o jornalista.

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