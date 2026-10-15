Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'
Calçade criticou a falta de cartão amarelo após puxão de Alexis Castro em Lucas Paquetá
A arbitragem de Estudiantes e Flamengo virou alvo de críticas durante a transmissão da ESPN nesta quinta-feira (15) pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. O jornalista Calçade se revoltou com a decisão do árbitro de não aplicar cartão amarelo após uma falta do volante Alexis Castro em Lucas Paquetá, aos 28 minutos do primeiro tempo.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Na jogada, o jogador do Estudiantes puxou a camisa do meia rubro-negro com força, quase deixando o camisa 20 sem o uniforme. O árbitro marcou a infração, mas não advertiu o argentino com cartão.
A decisão provocou a indignação de Calçade, que criticou a postura da arbitragem durante a transmissão.
— É uma vergonha para o árbitro ver um puxão desse e não dar amarelo. Isso é vergonhoso — disparou o jornalista.
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empateHá 21 minutos
Fora de Campo
Lucas Paquetá vira assunto em Estudiantes x Flamengo: 'Displicente'Há 32 minutos
Fora de Campo
Possível pênalti em Estudiantes x Flamengo gera revolta: 'Assalto'Há 46 minutos
Vasco
Fundador da 777, ex-dono da SAF do Vasco se declara culpado de fraude milionáriaHá 2 horas
Futebol Internacional
Evanilson chama atenção em vitória do Bournemouth: 'Noite histórica'Há 3 horas
Fora de Campo
Antony tem casa assaltada durante Betis x Porto pela Champions LeagueHá 11 horas
Mais LANCE!