AO VIVO: Flamengo visita Estudiantes pelo primeiro jogo da semi da Libertadores
Acompanhe em tempo real os lances e bastidores do duelo em La Plata
O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15) para dar o primeiro passo rumo à grande final da Libertadores. O Rubro-Negro encara o Estudiantes no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no confronto de ida das semifinais da competição sul-americana.
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⏱️ LANCE A LANCE (TEMPO REAL)
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40' - 1T | TENTATIVA PELO CORREDOR
Carrascal aciona Emerson Royal com um passe rápido na ponta direita. O lateral-direito liga a turbina, consegue boa jogada individual e cruza rasteiro buscando a área, mas a bola vai diretamente nas mãos do goleiro Muslera, que encaixa e segura sem dar rebote.
O panorama da partida preocupa a torcida carioca: o time argentino massacra nas estatísticas de chutes a gol (8 a 1) e acua o Flamengo no seu campo defensivo. O setor de criação rubro-negro segue completamente desligado, pecando nos passes decisivos no último terço e sem conseguir acionar a dupla de ataque.
38' - 1T - NAS MÃOS DE ROSSI
O Estudiantes cobra o escanteio buscando a área rubro-negra. Santiago Núñez se antecipa e ganha a disputa no alto, mas o desvio de cabeça sai sem força. Rossi encaixa sem nenhuma dificuldade para reiniciar o jogo pelo Flamengo.
36' - 1T - CHIADEIRA DOS DONOS DA CASA
Carrillo é derrubado no meio de campo e fica cobrando uma punição disciplinar para o marcador do Flamengo. O árbitro Juan Benítez encosta no atacante, manda ele se levantar e sinaliza apenas a cobrança da falta, sem dar ouvidos às reclamações.
34' - 1T - ENFIM O CARTÃO
Paquetá acelera pelo meio, mas Alexis Castro apela para a falta tática e mata a jogada. Desta vez, não teve choro nem vela: o árbitro Juan Benítez finalmente coloca a mão no bolso e exibe a primeira advertência amarela da noite para o volante do Estudiantes!
32' - 1T - MILAGRE DE LÉO PEREIRA
Rodríguez alça o cruzamento na área carioca, a zaga rubro-negra bate cabeça no corte e a sobra se oferece limpa para Palacios. O atacante solta a bomba no canto, mas Léo Pereira estava lá para salvar o Flamengo de sofrer o primeiro gol em La Plata!
28' - 1T - CHEGA JUNTO DE NOVO
Alexis Castro comete mais uma falta violenta, desta vez atropelando Lucas Paquetá. O volante agarra o meia do Flamengo com tanta força que quase arranca o calção do camisa 11, mas Juan Benítez segue irredutível: marca apenas a infração e economiza mais uma vez o cartão amarelo.
27' - 1T - OPORTUNIDADE PERDIDA
O Estudiantes alça a bola na área rubro-negra. Emerson Royal calcula mal a trajetória e deixa Carrillo completamente livre nas costas da zaga. O centroavante sobe sozinho e cabeceia para fora, desperdiçando grande chance para os donos da casa!
26' - 1T - BOLA ROLANDO DE NOVO
A partida é reiniciada no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi!
24' - 1T - PAUSA PARA HIDRATAÇÃO!
O jogo é paralisado em La Plata para a parada de hidratação.
21' - 1T - BATEU NO ÁRBITRO
O passe explode direto no árbitro Juan Benítez no meio de campo, interrompendo a jogada. Ele paralisa a partida e devolve a posse de bola para o Estudiantes com uma bola ao chão.
19' - 1T - CHEGADA DURA
Piovi entra forte no combate e derruba Alex Sandro na intermediária. O lateral rubro-negro fica prostrado, queixando-se de dores. Indignado com a sucessão de faltas duras do rival, Paquetá gesticula e cobra uma atitude do árbitro Juan Benítez, que prefere não mostrar os cartões.
18' - 1T - NAS MÃOS DO GOLEIRO
Burgos executa a cobrança do tiro de canto alçando no meio da confusão. O atacante Carrillo ganha o combate aéreo e desvia de cabeça, mas a finalização sai amortecida, permitindo que Rossi encaixe o couro com total segurança no centro do gol.
15' - 1T - PRESSÃO E RECLAMAÇÃO
Baltasar Rodríguez ganha terreno pelo lado direito, invade a grande área e solta uma pancada cruzada. A bola explode no corpo de Alex Sandro e ganha a linha de fundo. Os atletas do Estudiantes cercam a arbitragem, cobrando penalidade por suposto toque no braço, mas Juan Benítez ignora os protestos e assinala apenas o escanteio.
11' - 1T - FALTOU FORÇA
Lucas Paquetá acelera pelo meio e serve Bruno Henrique no corredor esquerdo. O camisola 27 tenta fintar a marcação e acionar o companheiro na grande área, mas erra na medida: o passe sai curto demais e a zaga argentina intercepta o lance sem dificuldades.
10' - 1T - CORTA A ZAGA
Carrascal alça o tiro de canto no bolo de jogadores, mas a retaguarda do Estudiantes se impõe pelo alto e afasta a ameaça da zona de perigo.
09' - 1T - BOLA NA ÁREA
Carrascal cobra a falta, alçando-a no miolo da pequena área, mas o centroavante Carrillo se destaca pelo alto e corta de cabeça. É escanteio a favor do Flamengo!
08' - 1T - SEGURA O HOMEM
Samuel Lino aciona Bruno Henrique na ponta e dispara em velocidade para buscar a devolução. Na cobertura, Mancuso apela, puxa o calção do ponta rubro-negro e mata o contragolpe. Os jogadores do Flamengo voltam a cercar a arbitragem exigindo o cartão amarelo, mas Juan Benítez marca apenas a infração.
07' - 1T - TENTATIVA RUBRO-NEGRA
Saúl alça bola açucarada no coração da área. Bruno Henrique se estica todo pelo alto, mas apenas raspa de raspão no couro, que sai pela linha de fundo sem assustar Muslera. Reinício de jogo para os donos da casa.
05' - 1T - CHEGA JUNTO
Baltasar Rodríguez atinge Alex Sandro com infração no setor intermediário. Os atletas do Flamengo cercam o árbitro Juan Benítez e pressionam pela apresentação da primeira advertência amarela da partida.
04' - 1T - CLIMA QUENTE EM LA PLATA!
Alexis Castro chega firme e comete falta dura sobre Bruno Henrique, que cai no relvado a queixar-se de dores. Na sequência do lance, Funes Mori aproxima-se e encosta a cabeça ao camisola 27 do Flamengo para o provocar, acendendo os ânimos no Estádio UNO!
02' - 1T - CHEGADA DO ESTUDIANTES!
Baltasar Rodríguez ganha liberdade pela intermediária, ajeita o corpo e solta o sapato. O goleiro Rossi amortece o disparo, se complica ao soltar o couro, mas se reabilita rapidamente e abafa a sobra antes do susto.
00' - ROLA A BOLA!
Apita o árbitro paraguaio Juan Benítez! Começa o jogo de ida da semifinal da Libertadores em La Plata!
21h25: Estudiantes e Flamengo já estão no relvado do Estádio UNO! Tudo a postos para o início desta grande semifinal da Libertadores!
Escalações:
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.
ESTUDIANTES: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Funes Mori e Benedetti; Piovi, Alexis Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Carrillo e Tobio Burgos. Técnico: Alexander Medina.
Embalado pela liderança mantida no Brasileirão após a vitória no clássico contra o Fluminense, o time comandado por Leonardo Jardim tenta construir um bom resultado fora de casa para decidir a vaga diante de sua torcida na partida de volta, no Maracanã.
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