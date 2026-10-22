Jornalista critica Palmeiras contra Fluminense: 'Não quis'

Após uma classificação conturbada do Palmeiras contra o Fluminense, Julio Gomes, especialista em futebol, detonou a atuação alviverde no Nubank Parque nesta quarta-feira (21). O jornalista apontou que o Tricolor teve um desempenho acima dos mandantes neste confronto de volta e que mereciam a classificação.

O confronto terminou empatado por 2 a 2 no agregado após a vitória do Fluminense na partida de volta, no Nubank Parque, pelo placar de 1 a 0. Nos pênaltis, Nonato não converteu a cobrança e o Palmeiras acabou se classificando para a grande final da Libertadores de 2026.

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Jornalista aponta desempenho de Fluminense acima do Palmeiras

Para Julio Gomes, o Palmeiras se rendeu ao Fluminense no jogo e destacou que o Tricolor das Laranjeiras merecia a classificação para a tão sonhada final da Libertadores:

- Olhando para este jogo, independentemente dos pênaltis, eu acho que o Fluminense mereceu mais passar que o Palmeiras, porque o tricolor foi buscar gol no Maracanã e em São Paulo. O Palmeiras não foi em nenhum momento. Não foi um jogo em que tiveram vários contra-ataques, foi apenas um lance no fim do primeiro tempo. Hoje fiquei muito decepcionado com o Palmeiras; não é inesperado, já vi isso em outros jogos, ainda mais em Libertadores - iniciou o comentarista.

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Para completar sua fala, o jornalista apontou sua expectativa para o jogo e exaltou a inteligência dos cariocas para se comportar diante de um Palmeiras que poderia ser letal:

- O Palmeiras tem jogadores, time, técnico, torcida e gramado para fazer um jogo melhor contra o Fluminense, principalmente na primeira meia hora. Eu imaginava que iriam ser mais agressivos. Palmeiras resolveu ficar contra as cordas; isso que o Fluminense não quis apertar tanto o Palmeiras, porque sabia que, se fosse muito para cima, ia tomar gol.

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➡️Felipe Melo detona desempenho do Palmeiras contra Fluminense

Palmeiras vence nos pênaltis e elimina o Fluminense nas semifinais (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o confronto

O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado. Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.