Após uma classificação conturbada do Palmeiras contra o Fluminense, Felipe Melo, ídolo dos dois times, reagiu em seu canal no YouTube à decisão desta quarta-feira (21), no Nubank Parque. O ex-jogador apontou que o Tricolor teve mais vontade no confronto de volta, enquanto os mandantes sofreram mais do que deveriam.

O confronto terminou empatado por 2 a 2 no agregado após a vitória do Fluminense na partida de volta, no Nubank Parque, pelo placar de 1 a 0. Nos pênaltis, Nonato não converteu a cobrança e o Palmeiras acabou se classificando para a grande final da Libertadores de 2026.

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Ídolo de Palmeiras e Fluminense exalta jogo de volta

Felipe Melo fez uma breve análise do confronto. Destacou a postura positiva do Fluminense na partida de volta e exaltou os dois jogos do Tricolor. O ex-volante mencionou a vitória no segundo jogo, em São Paulo:

— Com gol de Marlon Freitas, o Palmeiras passa nos pênaltis. Agora é muito complicado eu tecer comentários táticos e técnicos, mas a verdade é que o Palmeiras sofreu muito mais do que devia. E, para ser bem sincero, penso, de verdade, que o Fluminense merecia mais. Fez muito mais para merecer. Mas o futebol não tem merecimento. Todos trabalham, todos são profissionais, e no final quem foi mais competente nos pênaltis foi quem levou — disse Felipe Melo.

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O ex-volante destacou ainda que o torcedor tricolor deixa o estádio "orgulhoso" da exibição da equipe, mesmo após a eliminação:

— Uma classificação com mérito, obviamente, por tudo o que fez até aqui, mas não tenho dúvida de que o torcedor do Fluminense sai orgulhoso da equipe. Não feliz, porque ninguém fica feliz por perder. Mas sai orgulhoso do que o Fluminense apresentou, mesmo jogando fora de casa. O Fluminense propôs o jogo, tentou do início ao fim e, no final, com muito mérito, venceu o Palmeiras no tempo normal. Parabéns, Palmeiras, e parabéns ao Time de Guerreiros. Mesmo sendo eliminado, fez o impossível parecer possível ao vencer o jogo — finalizou.

Confronto de ida contou com uma vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o Fluminense (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o confronto

O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado. Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.