Internautas vão à loucura com virada do Vitória sobre o Bahia: ‘Chamaram o Samu’

Vitória venceu o Bahia por 3 a 2 no jogo de ida do Campeonato Baiano (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 18:55 • Salvador (BA)

O primeiro jogo da final do Campeonato Baiano terminou com uma incrível virada do Vitória sobre o Bahia, no Barradão, neste domingo (31). Com a vitória do Rubro-Negro sobre o Esquadrão por 3 a 2, internautas brincaram com uma música de torcedores que viralizou nas redes sociais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após o terceiro gol do Vitória e o apito final, o termo "Chamaram o Samu" ficou em alta na rede social "X". O Bahia abriu 2 a 0 no placar, com Thaciano e Cauly, mas levou a virada, com gols de Mateus Gonçalves e Yuri Castilho. O jogo de volta ocorre no próximo domingo (7), na Fonte Nova.

Veja os comentários nas redes sociais: