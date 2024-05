Milton Neves detalha golpe milionário e ataca desafetos no jornalismo

Milton Neves diz que foi vítima de golpe de valor 'incalculável' (Reprodução / Band)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 18:36 • São Paulo (SP)

O apresentador Milton Neves, de 72 anos, detalhou, em entrevista ao "ge", um golpe milionário que sofreu. Ele acusa um ex-funcionário de desviar dinheiro de suas contas bancárias e emitir notas frias. Segundo Milton Neves, o valor é "incalculável" e ultrapassaria os R$ 17 milhões.

Milton diz que o profissional foi indicado por uma prima. O apresentador move um processo criminal contra o ex-funcionário. Se for condenado, ele pode pegar de dois a seis anos de prisão pelos desfalques financeiros.

- Foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. É incalculável [o valor perdido], porque ele roubava todo dia e ele tinha minhas senhas todas, porque ele era o "bãozão". Tinha muito dinheiro nesse banco, então obedeciam a ele. Mas o ladrão, desesperado, o negócio dele, ele chegava lá: "onde eu vou roubar hoje?" Uma coisa assim na cabeça dele, imagina. Roubou muito – disse Milton.

Milton Neves foi um dos pioneiros do mercado publicitário em programas esportivos de rádio e televisão no Brasil. Segundo ele, o grande número de propagandas em seus programas despertou inveja de concorrentes, como o jornalista Juca Kfouri, o atual senador Jorge Kajuru e o narrador Silvio Luiz, que fizeram críticas públicas ao apresentador.

- O vagabundo, os vagabundos que me criticavam não tiveram coragem. Enfiaram o rabo no meio das pernas e não criticaram o Galvão Bueno, sabe? É crítica seletiva e inveja. É você o invejoso. Por isso que você está marcando o passo há 200 anos e não sai do lugar - relembrou Milton, sem citar o nome de Juca.

Em contato com o "ge" por um aplicativo de mensagens, Juca Kfouri respondeu às declarações de Milton Neves.

- MN (Milton Neves) é o chamado Mentiroso Nato. Basta?

Ao falar sobre os problemas pessoais que teve com Kajuru e Silvio Luiz, atualmente internado, Milton Neves adota tom mais ameno.

- O Jorge Kajuru era meu maior fã, mas depois pegou no meu pé por influência do seu Juca Kfouri (...). O Silvio Luiz, aproveito para desejar muita saúde para ele. A gente era amigo demais. Eu comecei a crescer, crescer e ele resolveu pegar no meu pé também, mas desejo saúde para ele - afirmou Milton.