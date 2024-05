Neto faz comparação entre jogadores do Corinthians após vitória: ‘Muito melhor’

Neto comparou os meias Breno Bidon e Gabriel Moscardo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 22:47 • São Paulo (SP)

O meio-campista Breno Bidon foi elogiado pelo ex-jogador Neto após a vitória do Corinthians sobre o América-RN, na Copa do Brasil. O jovem marcou o primeiro gol da equipe paulista, que venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira (1). Para o apresentador, o atleta é melhor que Gabriel Moscardo, outro meia do time.

- Breno Bidon é muito melhor que Gabriel Moscardo. É um jogador de muita qualidade técnica, muita qualidade na marcação e na parte tática. Wesley e Paulinho foram bem também. Cacá e Félix Torres também se portaram muito bem. Fagner entrou legal também. Um jogo muito bom do Corinthians - comentou Neto.

Aos 19 anos, Breno Bidon tem apenas seis jogos pelo Corinthians. No início do ano, o meia foi um dos destaques do time na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já Gabriel Moscardo, que se recupera de lesão no pé, pertence ao Paris Saint-Germain e está emprestado ao clube paulista até o fim de junho.