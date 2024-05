Lédio Carmona questiona decisão de Tite em Flamengo x Amazonas: ‘O que adianta?’

Flamengo venceu o Amazonas, mas deixou o campo sob vaias (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da vitória, o Flamengo não fez um grande jogo contra o Amazonas, na Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã, mas deixou o campo sob vaias de parte dos torcedores. Na transmissão do jogo no "sportv", o jornalista Lédio Carmona criticou a atuação da equipe.

- A certeza que a gente tem é que o Flamengo está jogando mal. Mais uma vez o Flamengo faz um jogo muito pobre ofensivamente. Muito pobre ofensivamente. O que adianta colocar quatro atacantes se não tem movimentação, se os meias não aparecem? - questionou Lédio, no segundo tempo.

O Flamengo começou o jogo com Bruno Henrique, Lorran e Pedro no ataque. No segundo tempo, Tite fez algumas mudanças e colocou Gabigol, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, nos lugares de De La Cruz, Lorran e Bruno Henrique, respectivamente. Wesley e Igor Jesus também entraram.

Após a conquista invicta do Campeonato Carioca, o Flamengo vive momento irregular na temporada. Nos últimos três jogos antes de bater o Amazonas, o Rubro-Negro vinha de duas derrotas e um empate. No sábado (4), a equipe encara o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.