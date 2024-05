Entenda por que a Globo não transmitiu Flamengo x Amazonas, pela Copa do Brasil

Globo não transmitiu o jogo entre Flamengo e Amazonas, pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais jogos da última quarta-feira (1), Flamengo x Amazonas não teve transmissão em TV aberta. E a ausência do jogo na Globo fez as buscas pela transmissão da partida dispararem na internet. O Lance! te explica o motivo da emissora não ter exibido a partida do Rubro-Negro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Globo é detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil em TV aberta. Contudo, em 2023, a emissora firmou um novo contrato para exibir jogos do torneio apenas a partir das oitavas de final da competição. No horário de Flamengo x Amazonas, o canal exibia a novela "Renascer".

As partidas da fases anteriores às oitavas de final ficaram divididas entre os canais fechados da Globo, "SporTV" e "Premiere", e o streaming da Amazon, o "Prime Video". Globo e a Amazon são parceiras na negociação dos direitos de transmissão da competição até 2026.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Segundo o colunista Allan Simon, do "UOL", com a distribuição de jogos feita dessa forma, a Globo impulsiona o número de usuários nos seus canais por assinatura e na plataforma de streaming da Amazon. Os jogos de volta da terceira fase ocorrem a partir do dia 21 deste mês.