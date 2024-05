Sormani sugere que Cássio troque o Corinthians por outro clube brasileiro: ‘Não merece banco’

Cássio perdeu a titularidade para Carlos Miguel no Corinthians (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

No banco desde o último fim de semana, Cássio ganhou coro do jornalista Fábio Sormani para deixar o Corinthians. Nas redes sociais, o comentarista afirmou que o goleiro "não merece" a reserva e sugeriu que o técnico Fábio Carille, do Santos, faça contato pelo jogador.

- É muito esquisito ver o Cássio no banco de reservas. Ele não merece isso. Carille, liga para ele! - escreveu Sormani.

Há uma semana, Sormani já havia feito o mesmo pedido a Carille. Cássio perdeu a posição para Carlos Miguel, que teve ótima atuação contra o América-RN, na Copa do Brasil. O goleiro de 25 anos fez grandes defesas e ajudou na vitória do time paulista por 2 a 1.

Aos 36 anos, Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Desde 2012 no clube, o goleiro conquistou Libertadores, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e Paulistão. O jogador tem contrato com o clube até o fim do ano.