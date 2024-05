Filhos de Maradona pedem à Justiça exumação do corpo; entenda

Maradona foi capitão da seleção argentina campeã da Copa de 1986 (Foto: Chris Cole/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 13:17 • Buenos Aires (ARG)

Os filhos de Maradona pediram à Justiça da Argentina a transferência dos restos mortais do ídolo do futebol argentino de cemitério particular para mausoléu em Buenos Aires. A informação é da AFP e foi publicada pelo "O Globo".

O objetivo do pedido é "permitir a exumação dos restos mortais e a sua transferência em condições suficientes de segurança e confidencialidade". De acordo com o documento, o mausoléu ficará localizado no bairro de Puerto Madero, próximo ao centro da capital argentina, "para que todo o povo argentino e cidadãos do mundo possam prestar homenagem àquele que foi o maior ídolo da Argentina".

O corpo do ex-jogador foi sepultado, numa cerimônia restrita para família e amigos, no cemitério Bella Vista, em Buenos Aires. O velório na Casa Rosada, sede do governo argentino, levou cerca de 1 milhão de pessoas às ruas.

Diego Maradona morreu em 2020, aos 60 anos. A morte ocorreu no momento em que ele se recuperava, em casa a 40km de Buenos Aires, de cirurgia devido a hematoma na cabeça resultante de acidente doméstico

Oito profissionais de saúde, entre eles o cirurgião, serão julgados por homicídio com dolo eventual, em processo que deve começar em 4 de junho. Os acusados de não cumprirem as responsabilidades que lhes cabiam no cuidado de Maradona podem pegar penas que vão de oito a 25 anos de prisão.