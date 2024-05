Roger Flores analisa empate entre Fortaleza e Vasco e aponta erro do Cruzmaltino

Roger Flores analisou a partida entre Fortaleza e Vasco (Foto: Reprodução/Sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 21:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Fortaleza e Vasco ficaram no empate em 0 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (1). Comentarista do jogo no Sportv, Roger Flores criticou o primeiro tempo do Cruzmaltino no Castelão. O ex-jogador também citou o equilíbrio do duelo na etapa final.

- Quatro jogadores do Vasco agachados, estenoados. Por quê? Porque só corre atrás, o Vasco está mal posicionado, dá espaços. Acelera para dar o bote e chega atrasado, aí tem que correr para voltar. Todo mundo já entregue fisicamente. O Vasco está correndo errado - disse Roger, na etapa inicial.

- O primeiro tempo foi um baile do Fortaleza sobre o Vasco, que estava desorganizado, mal posicionado. No segundo tempo, o Rafael Paiva colocou atletas mais qualificados. O envolvimento do Fortaleza não aconteceu mais, não que o Vasco tenha jogado muito - completou o ex-jogador, no segundo tempo.

O Vasco vive momento ruim na temporada, com goleada sofrida para o Criciúma no Brasileirão, e saída do técnico Ramón Díaz. Com a sequência de resultados ruins, o Cruzmaltino entrou na zona de rebaixamento do torneio. O Fortaleza goleou o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, na última semana.