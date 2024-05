Jornalistas exaltam Carlos Miguel em vitória do Corinthians: ‘Não perdeu por causa dele’

Carlos Miguel assumiu a titularidade no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 22:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o América-RN na terceira fase da Copa do Brasil, em jogo de grande atuação do goleiro Carlos Miguel. Nas redes sociais, jornalistas exaltaram o jogador, que foi fundamental no resultado do time paulista nesta quarta-feira (1), em Natal.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlos Miguel assumiu a titularidade na última semana após jogos irregulares do ídolo corintiano Cássio. O jogador de 25 anos fez inúmeras defesas difíceis no jogo contra o América-RN e também contou com ajuda da trave em lances de perigo do adversário.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Veja o comentário dos jornalistas nas redes sociais: