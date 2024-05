Torcedores do Corinthians vão à loucura com atuação de Carlos Miguel

Carlos Miguel começou o duelo como titular (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 21:23 • Natal (RN)

Torcedores do Corinthians elogiaram a atuação de Carlos Miguel no primeiro tempo da partida contra o América-RN, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar de não conseguir defender o chute que originou o primeiro gol do Mecão, o goleiro se recuperou na partida e salvou o Timão em pelo menos três oportunidades neste primeiro tempo.

Titular na vaga de Cássio, que perdeu a posição após sucessivas falhas nos últimos jogos da equipe comandada por António Oliveira, Carlos Miguel foi ovacionado pela Fiel na internet.

Nas redes sociais, torcedores comemoraram as defesas do camisa 22 e cobraram que ele permanece como titular do Corinthians. Confira algumas reações abaixo.