Torcedores elegem herói da vitória do Corinthians: ‘Melhor do Brasil’

Jogadores do Corinthians antes da partida contra o América-RN (Foto: Augusto Ratis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 23:06 • Natal (RN)

Os torcedores do Corinthians comemoram a atuação de Carlos Miguel na vitória de virada do Corinthians contra o América-RN por 2 a 1, em Natal, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O goleiro, que assumiu a vaga do capitão Cássio, iniciou como titular pelo segundo jogo consecutivo e foi fundamental para o Timão garantir o triunfo fora de casa.

No grupo de Whats App do Lance! Corinthians, a torcida elegeu o camisa 22 como o grande destaque da equipe no confronto. O garoto Wesley, autor da jogada que resultou no gol de Breno Bidon na primeira etapa, foi o segundo mais votado.

VOTAÇÃO DE CRAQUE DO CORINTHIANS NA PARTIDA

Carlos Miguel: 2,7 mil votos

Wesley: 201 votos

Breno Bidon: 58 votos

Cacá: 56 votos

Paulinho: 36 votos

Nas redes sociais, torcedores cobraram a permanência do goleiro entre os titulares do Corinthians. Confira alguns comentários da web.

Carlos Miguel foi eleito o melhor jogador do Corinthians na partida contra o América-RN (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)