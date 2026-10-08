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Inteligência Artificial crava placar de Palmeiras x Bahia e Santos x Flamengo

Alviverde segue na cola do Rubro-Negro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 05:40
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Giay e Bruno Henrique disputam a bola em partida entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã
Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro continuará nesta quinta-feira (8) com jogos importantes para a briga pelo topo da tabela, e a inteligência artificial projetou os resultados dos confrontos de Flamengo e Palmeiras. O Rubro-Negro visitará o Santos na Vila Belmiro, enquanto o Alviverde receberá o Bahia no Nubank Parque.

Confira a projeção das partidas:

Santos x Flamengo:

Na Vila Belmiro, o Santos receberá o Flamengo em um dos duelos mais aguardados da rodada do Brasileirão. O Peixe confiará no fator casa e na criatividade de seu meio-campo para pressionar o adversário, mas a expectativa é que o Rubro-Negro imponha o volume de jogo de seu elenco qualificado para sair de campo com o triunfo por 2 a 1 fora de casa.

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Palmeiras x Bahia:

Palmeiras e Bahia se enfrentarão no Nubank Parque em confronto direto válido pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde apostará na força de seu mando de campo e na consistência tática para impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais, buscando a vitória por 2 a 1 sobre o Esquadrão de Aço, que tentará surpreender em saídas em velocidade e transições rápidas.

Flaco López, do Palmeiras, disputa a bola com jogador do Flamengo
Palmeiras está atrás do Flamengo na tabela (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flamengo retoma o Brasileirão com estatística a favor do título

Líder do Brasileirão Série A, o Flamengo vai para as últimas dez rodadas do campeonato com uma estatística a seu favor: nas últimas dez edições, em sete o time que liderava a esta altura da competição acabou como campeão. E, em duas das outras três ocasiões, o time rubro-negro estava atrás na tabela e acabou com o título.

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➡️Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo nesta terça; veja cronograma

Foi o que aconteceu ano passado. Ao fim da 28ª rodada do Brasileirão, o Flamengo tinha os mesmos 61 pontos do Palmeiras, mas perdia nos critérios. Ao final, o clube carioca se sagrou campeão com 79 pontos, três a mais do que o paulista.

O Flamengo também conseguiu uma arrancada no Brasileirão Série A de 2020, que se estendeu até 2021 por causa da pandemia. Na 28ª rodada, a liderança era do São Paulo, que tinha 56 pontos. Àquela altura, o time rubro-negro ocupava a 3ª colocação, com 52. Ao fim do certame, o Flamengo foi o campeão com 71, com um ponto a mais que o Internacional. O São Paulo, por sua vez, despencou na tabela e acabou em 4º lugar, com 66.

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A outra vez em que o líder na 28ª rodada não ficou com o título foi em 2023, naquela que foi a virada mais incrível. À época, o Botafogo estava no topo com 59 pontos, mas o campeão acabaria sendo o Palmeiras, que então ocupava a 4ª colocação, com 12 pontos a menos. Ao fim, o time paulista ficou com o título ao somar 70 pontos. O Botafogo encerrou na quinta colocação, com seis a menos.

Nas outras sete edições, todos os times que lideravam a esta altura do Campeonato Brasileiro ficaram com o título.

O Flamengo retoma o Brasileirão nesta quinta-feira (8), quando encara o Santos na Vila Belmiro, a partir das 19h30, pela 29ª rodada. O time vem de quatro vitórias seguidas e inicia a rodada com 60 pontos, três a mais que o Palmeiras. A equipe paulista recebe o Bahia no mesmo dia, a partir das 21h30.

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