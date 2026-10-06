Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo nesta terça; veja cronograma
Atacantes se reapresentam e devem ficar à disposição para a partida contra o Santos
Pedro e Samuel Lino, atacantes que estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa, se reapresentam ao Flamengo nesta terça-feira (6). A dupla é aguardada para o treino do técnico Leonardo Jardim às 10h (de Brasília). A tendência é que ambos fiquem à disposição para a partida contra o Santos, na Vila Belmiro, na quinta-feira.
Pedro e Samuel Lino estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Austrália (2x) e a Índia. Contra os indianos, Pedro marcou um gol, enquanto Samuel Lino balançou as redes duas vezes.
Valencia e Varela ainda desfalcam treino do Flamengo
O equatoriano Anthony Valencia, titular no empate do Equador com o Panamá na última segunda-feira, se reapresenta na quarta-feira, assim como Varela. O lateral-direito uruguaio estará na partida de sua seleção nesta terça-feira, quando a equipe de Forlán encara a Índia.
Confira o cronograma do Flamengo dessa semana
|Data
|Horário
|Atividade
|Local
Segunda-feira (05/10)
10h
Treino
CT George Helal
Terça-feira (06/10)
10h
Treino
CT George Helal
Quarta-feira (07/10)
11h
Treino
CT George Helal
Quarta-feira (07/10)
16h
Voo
GIG / GRU
Quinta-feira (08/10)
19h30
Santos x Flamengo
Vila Belmiro
Sexta-feira (09/10)
1h30
Voo
GRU / GIG
Sexta-feira (09/10)
11h30
Treino
CT George Helal
Sábado (10/10)
16h
Treino
CT George Helal
Domingo (11/10)
17h30
Flamengo x Fluminense
Maracanã
Próximo jogo do Flamengo
A primeira partida após a Data Fifa será na quinta-feira, quando a equipe de Leonardo Jardim encara o Santos, na Vila Belmiro. A partida será às 19h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.
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