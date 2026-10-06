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Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo nesta terça; veja cronograma

Atacantes se reapresentam e devem ficar à disposição para a partida contra o Santos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 05:00
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Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia
Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pedro e Samuel Lino, atacantes que estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa, se reapresentam ao Flamengo nesta terça-feira (6). A dupla é aguardada para o treino do técnico Leonardo Jardim às 10h (de Brasília). A tendência é que ambos fiquem à disposição para a partida contra o Santos, na Vila Belmiro, na quinta-feira.

Pedro e Samuel Lino estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Austrália (2x) e a Índia. Contra os indianos, Pedro marcou um gol, enquanto Samuel Lino balançou as redes duas vezes.

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Samuel Lino no empate entre Brasil e Austrália
Samuel Lino, do Flamengo, em jogo do Brasil durante a Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Valencia e Varela ainda desfalcam treino do Flamengo

O equatoriano Anthony Valencia, titular no empate do Equador com o Panamá na última segunda-feira, se reapresenta na quarta-feira, assim como Varela. O lateral-direito uruguaio estará na partida de sua seleção nesta terça-feira, quando a equipe de Forlán encara a Índia.

Confira o cronograma do Flamengo dessa semana

DataHorárioAtividadeLocal

Segunda-feira (05/10)

10h

Treino

CT George Helal

Terça-feira (06/10)

10h

Treino

CT George Helal

Quarta-feira (07/10)

11h

Treino

CT George Helal

Quarta-feira (07/10)

16h

Voo

GIG / GRU

Quinta-feira (08/10)

19h30

Santos x Flamengo

Vila Belmiro

Sexta-feira (09/10)

1h30

Voo

GRU / GIG

Sexta-feira (09/10)

11h30

Treino

CT George Helal

Sábado (10/10)

16h

Treino

CT George Helal

Domingo (11/10)

17h30

Flamengo x Fluminense

Maracanã

Próximo jogo do Flamengo

A primeira partida após a Data Fifa será na quinta-feira, quando a equipe de Leonardo Jardim encara o Santos, na Vila Belmiro. A partida será às 19h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

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Até então, nada foi divulgado oficialmente (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

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