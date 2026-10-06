Pedro e Samuel Lino, atacantes que estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa, se reapresentam ao Flamengo nesta terça-feira (6). A dupla é aguardada para o treino do técnico Leonardo Jardim às 10h (de Brasília). A tendência é que ambos fiquem à disposição para a partida contra o Santos, na Vila Belmiro, na quinta-feira.

Pedro e Samuel Lino estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Austrália (2x) e a Índia. Contra os indianos, Pedro marcou um gol, enquanto Samuel Lino balançou as redes duas vezes.

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Samuel Lino, do Flamengo, em jogo do Brasil durante a Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Valencia e Varela ainda desfalcam treino do Flamengo

O equatoriano Anthony Valencia, titular no empate do Equador com o Panamá na última segunda-feira, se reapresenta na quarta-feira, assim como Varela. O lateral-direito uruguaio estará na partida de sua seleção nesta terça-feira, quando a equipe de Forlán encara a Índia.

Confira o cronograma do Flamengo dessa semana

Data Horário Atividade Local Segunda-feira (05/10) 10h Treino CT George Helal Terça-feira (06/10) 10h Treino CT George Helal Quarta-feira (07/10) 11h Treino CT George Helal Quarta-feira (07/10) 16h Voo GIG / GRU Quinta-feira (08/10) 19h30 Santos x Flamengo Vila Belmiro Sexta-feira (09/10) 1h30 Voo GRU / GIG Sexta-feira (09/10) 11h30 Treino CT George Helal Sábado (10/10) 16h Treino CT George Helal Domingo (11/10) 17h30 Flamengo x Fluminense Maracanã

Próximo jogo do Flamengo

A primeira partida após a Data Fifa será na quinta-feira, quando a equipe de Leonardo Jardim encara o Santos, na Vila Belmiro. A partida será às 19h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

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