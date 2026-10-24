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Inteligência artificial aponta vencedor em Vasco x Corinthians no Brasileirão

Equipes se enfrentam em São Januário

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 07:10
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Andrés Gómez em lance com Bidon em Corinthians x Vasco
Vasco recebe o Corinthians em São Januário (Fotos: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco da Gama recebe o Corinthians em São Januário neste sábado (24), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe carioca busca somar pontos para se distanciar da parte inferior da tabela, ocupando a 15ª colocação, com 35 pontos (com um jogo a menos), enquanto o time paulista tenta sair do limite da zona de rebaixamento, figurando em 16º lugar, com 33 pontos.

Veja a projeção da IA:

Na 32ª rodada do Brasileirão, em São Januário, o Vasco da Gama deve tentar impor o ritmo da partida nos minutos iniciais, explorando as jogadas de linha de fundo para abastecer o seu setor ofensivo. O Corinthians, por sua vez, buscará fechar os espaços no meio-campo e apostar na velocidade dos contra-ataques para surpreender a defesa adversária. No entanto, a necessidade de vitória de ambos os lados e a postura cautelosa das duas equipes diante da pressão da tabela tendem a direcionar o confronto para um empate disputado por 1 a 1.

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Jogo de Futebol Entre Vasco e Corinthians, Jogadores em Ação.
O Vasco venceu o Corinthians por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Como chegam Vasco x Corinthians?

O Cruz-Maltino, 15º colocado na tabela, com 35 pontos, vem de derrotas para São Paulo e Boca Juniors, que culminaram na amarga eliminação na Copa Sul-Americana. Para a partida, o Vasco contará com os retornos de Colidio e Andrés Gómez, que desfalcaram a equipe no duelo contra o clube argentino.

➡️Pedrinho, presidente do Vasco, fala após transferência da SAF: 'Maior potencial no Brasil'

Já o Corinthians vive uma situação ainda mais delicada. Na 16ª colocação, com 33 pontos, o Timão corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se não vencer. A equipe paulista atravessa uma sequência de nove partidas sem vitória, com sete derrotas no período. Com a documentação regularizada, o técnico holandês Clarence Seedorf fará sua estreia oficial no comando do Corinthians. Para o confronto, ele não poderá contar com o zagueiro Gabriel Paulista e o atacante Memphis Depay, ambos lesionados.

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