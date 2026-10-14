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IA crava resultado de Fluminense x Palmeiras pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 08:00
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Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro
Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, e a inteligência artificial projetou o placar do confronto.

➡️ Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Confira a projeção da partida:

Fluminense 1 x 1 Palmeiras

Este jogo de ida da semifinal da Libertadores no Maracanã promete ser extremamente equilibrado e truncado, típico de mata-mata continental entre duas equipes muito qualificadas. O Fluminense deve tentar impor o ritmo de jogo em casa, buscando construir uma vantagem sob o comando de Marcão e contando com a experiência de pilares como Thiago Silva, Ganso e Hulk. Por outro lado, o Palmeiras — mesmo sem Abel Ferreira à beira do campo, cumprindo suspensão — chega embalado por uma vitória expressiva no Brasileirão, mantendo sua solidez defensiva (provavelmente com três zagueiros) e uma transição ofensiva muito rápida com Arias e Flaco López.

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O cenário aponta para um duelo de muita disputa física no meio-campo e cautela tática, com o Tricolor pressionando a saída de bola e o Verdão fechando os espaços para buscar perigo nos contra-ataques, resultando em um empate com gols que deixa a decisão completamente aberta para o jogo de volta em São Paulo.

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Como chegam os times

O Fluminense chega à semifinal contra o Palmeiras após perder por 1 a 0 para o Flamengo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Marcão utilizou uma formação mista no clássico, com o confronto continental no planejamento. Para enfrentar o Palmeiras, o treinador deve contar com nomes como Thiago Silva, Ganso e Hulk entre os titulares.

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A dúvida na provável escalação está no meio-campo, entre Nonato e Hércules, para atuar ao lado de Martinelli. Renê deve ocupar a lateral esquerda, enquanto Savarino, Canobbio e Hulk formam o ataque.

Do outro lado, o Palmeiras vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians e pode repetir a formação com três zagueiros. Abel Ferreira, porém, está suspenso após ser expulso diante da LDU, nas quartas de final, e não poderá comandar o time à beira do campo.

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Tudo sobre Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

📆 Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Paramount+
🏆 Competição: Libertadores, semifinal, jogo de ida.

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