Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores
Tricolor recebe o time paulista no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (14)
Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo. Clique aqui para assistir no Globoplay.
Ficha do jogo
O Tricolor busca construir uma vantagem em casa antes de decidir a classificação em São Paulo. O confronto de volta está marcado para a quarta-feira seguinte, dia 21, também às 21h30, no Nubank Parque. Nas quartas de final, a equipe carioca eliminou o Platense por 3 a 2 no placar agregado.
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Como chegam os times
O Fluminense chega à semifinal contra o Palmeiras após perder por 1 a 0 para o Flamengo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Marcão utilizou uma formação mista no clássico, com o confronto continental no planejamento. Para enfrentar o Palmeiras, o treinador deve contar com nomes como Thiago Silva, Ganso e Hulk entre os titulares.
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A dúvida na provável escalação está no meio-campo, entre Nonato e Hércules, para atuar ao lado de Martinelli. Renê deve ocupar a lateral esquerda, enquanto Savarino, Canobbio e Hulk formam o ataque.
Do outro lado, o Palmeiras vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians e pode repetir a formação com três zagueiros. Abel Ferreira, porém, está suspenso após ser expulso diante da LDU, nas quartas de final, e não poderá comandar o time à beira do campo.
Tudo sobre Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
📆 Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Paramount+
🏆 Competição: Libertadores, semifinal, jogo de ida.
👤 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🟨 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).
⚽ Provável escalação do Fluminense:
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Ganso; Savarino, Canobbio e Hulk.
Técnico: Marcão.
⚽ Provável escalação do Palmeiras:
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira (suspenso).
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