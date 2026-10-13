Polícia deflagra operação contra cambismo após pedido de Leila Pereira, do Palmeiras

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação contra o cambismo digital na venda de ingressos para partidas do Palmeiras como mandante. A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) e teve início após pedido de instauração de inquérito feito por Leila Pereira, presidente do clube.

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O Palmeiras iniciou uma investigação interna, conduzida por uma empresa de auditoria, que identificou, no início de 2026, a atuação de um grupo suspeito de utilizar robôs para comprar ingressos para jogos da equipe no Nubank Parque.

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- A investigação teve início a partir do pedido de instauração de inquérito policial feito pela presidente do clube, Leila Pereira. Trabalho realizado pela Auditoria Interna do Verdão identificou, no início deste ano, a atuação de um grupo suspeito de utilizar ferramentas tecnológicas, incluindo robôs automatizados (bots), para adquirir entradas em grande quantidade, dificultando a compra dos torcedores pelo canal oficial de venda - afirmou trecho do comunicado.

Ainda nesta terça-feira (13), a Polícia cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em outras cidades do Estado. Durante a operação, foram apreendidos celulares, notebooks e documentos com informações sobre métodos para burlar o sistema de reconhecimento facial. A ação é conduzida pelo delegado Cesar Saad e conta com o apoio do Palmeiras.

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Uma arma de fogo com numeração suprimida e munições de diferentes calibres foram encontradas na residência de um dos investigados. O material apreendido levou à adoção de medidas de polícia judiciária para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido, a fim de identificar todos os envolvidos no esquema criminoso, esclarecer sua extensão e apurar as responsabilidades individuais.

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Nubank Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução)

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