IA crava placares de Flamengo x Bahia e Palmeiras x CAP no Brasileirão

A 12ª rodada do Brasileirão terá, entre os destaques, os confrontos da parte de cima da tabela: Flamengo x Bahia e Palmeiras x Athletico-PR. A inteligência artificial Claude fez suas previsões para os confrontos. Confira:

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Flamengo e Bahia se enfrentam no domingo (19), no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras joga 1h mais cedo, às 18h30, no Allianz Parque.

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IA analisa jogos de Palmeiras e Flamengo

Placar exato: Flamengo 2 x 1 Bahia

"O Flamengo deve aproveitar o mando de campo no Maracanã e a quantidade de desfalques do Bahia para conquistar os três pontos. O Tricolor de Aço chega sem Rogério Ceni no banco e com dúvidas no setor defensivo, enquanto o Rubro-Negro vive momento de confiança após a goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín na Libertadores."

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Placar exato: Palmeiras 2 x 0 Athlético PR

"O Palmeiras transformou o Allianz Parque e a Arena Crefisa Barueri em verdadeiras fortalezas ao longo de 2026, com 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Dono do ataque mais produtivo da competição, o time alia volume ofensivo à pressão alta na saída de bola adversária, cenário que tende a dificultar a vida do Athletico-PR, ainda irregular como visitante.

A vitória sobre o Sporting Cristal, apesar do desgaste físico, elevou a confiança do elenco. Com Abel Ferreira suspenso, o auxiliar João Martins deve manter o modelo recente de jogo, incluindo a utilização gradual de Vitor Roque ao longo da partida, especialmente no segundo tempo."

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Como chegam as equipes?

O Flamengo de Leonardo Jardim chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín, na quinta-feira (16), pela Libertadores, e busca encostar no líder Palmeiras, que abriu seis pontos com um jogo a mais. O Bahia de Rogério Ceni vem da virada por 2 a 1 sobre o Mirassol, fora de casa, e tenta entrar de vez no G4 quebrando o tabu de não vencer no Maracanã desde 1994.

O Palmeiras chega desgastado após a vitória por 2 x 1 sobre o Sporting Cristal pela Libertadores e será comandado pelo auxiliar João Martins, já que Abel Ferreira segue suspenso. Do outro lado, a equipe de Odair Hellmann teve a semana livre para preparação e conta com novidades no elenco.