Goleiro da Seleção Brasileira falha na Europa e viraliza; veja o lance

O goleiro Ederson, da Seleção Brasileira, cometeu uma falha decisiva no lance que resultou no gol de empate do Rizespor com o Fenerbahçe por 2 a 2, pelo Campeonato Turco. Para agravar as críticas, o Fenerbahçe jogava com um jogador a mais em campo no momento do gol sofrido. O empate impediu a equipe de alcançar a liderança da competição.

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O Fenerbahçe vencia por 2 a 1 quando o arqueiro brasileiro deixou o gol para tentar afastar cruzamento na área após cobrança de falta. O goleiro calculou mal o tempo da jogada, o zagueiro Modibo Sagnan aproveitou o erro, venceu a disputa aérea e desviou a bola por cobertura para empatar o jogo. ▶️ Veja o lance:

Disputa pelo título do Campeonato Turco

O empate deixou o Fenerbahçe com 67 pontos na vice-liderança do Campeonato Turco. A vitória levaria a equipe aos 69 pontos e à ponta da tabela. O Galatasaray lidera a competição com um ponto de vantagem.O próximo compromisso será justamente contra o Galatasaray, três rodadas antes do fim do Campeonato Turco.

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O espaço de Ederson na Seleção Brasileira

Assim como Alisson, Ederson está em seu terceiro ciclo de Copa do Mundo. A experiência do goleiro do Fenerbahçe é um dos principais trunfos para ele estar no Mundial do próximo ano. E, se por um lado ainda pesa o pouco tempo com Ancelotti, por outro há o longo convívio com o preparador de goleiros Taffarel na Seleção Brasileira.

Ederson em ação na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Hugo Souza e Bento também brigam por vaga no gol brasileiro

Hugo Souza tem a seu favor a fama de pegador de pênaltis, algo que pode ser fundamental numa Copa do Mundo. O próprio Ancelotti declarou que esse aspecto será levado em conta na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Contudo, o goleiro do Corinthians não foi bem na derrota por 3 a 2 para o Japão.

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Bento, por sua vez, foi titular na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, quando praticamente não foi exigido. Mas, assim como Ederson, o goleiro do Al-Nassr tem o longo período a serviço da Seleção como vantagem competitiva.