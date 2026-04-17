Palmeiras atualiza DM antes de partida contra o Athletico

O Palmeiras retornou aos treinamentos nesta sexta-feira (17) e iniciou a preparação para o confronto contra o Athletico, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares na vitória sobre o Sporting Cristal realizaram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do grupo foi a campo na Academia de Futebol.

continua após a publicidade

+ Conmebol divulga áudio do VAR em pênalti marcado para o Palmeiras na Libertadores

Conforme antecipado pelo Lance!, Vitor Roque está recuperado de problemas físicos e voltou a treinar sem restrições com o elenco. Com isso, será relacionado pela comissão técnica pela primeira vez desde o clássico diante do São Paulo, ainda em março.

Já Jefté, que tratava lesão na coxa direita junto ao departamento médico, iniciou o processo de transição física. Por fim, Paulinho voltou a participar das atividades, mas ainda segue em estágio de recondicionamento físico.

continua após a publicidade

O Palmeiras ainda realizará duas atividades, incluindo uma na manhã da partida, antes de enfrentar o Athletico, no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília).

Palmeiras venceu o Sporting Cristal pela Copa Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Palmeiras sem Abel Ferreira e Marlon Freitas

Diferente da Libertadores, onde esteve à beira do gramado na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal, Abel Ferreira segue suspenso em jogos do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o treinador já cumpriu três jogos, mas ainda será desfalque nos próximos quatro.

continua após a publicidade

Marlon Freitas, por sua vez, recebeu terceiro cartão amarelo no empate no clássico com o Corinthians e cumpre suspensão automática. Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 26 pontos em 11 rodadas, seis à frente do Flamengo, segundo colocado.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Aposte em jogos da Copa Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável