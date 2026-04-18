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Flamengo x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Rubro-Negro pode levantar a taça no Maracanã após o jogo

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
19:30
Flamengo e Bahia se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)
imagem cameraFlamengo e Bahia se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)
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Flamengo e Bahia se enfrentam na noite deste domingo (19), às 19h30 (de Brasília), em jogo da 12ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

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O Rubro-Negro vem de sequência corrida: na quinta-feira (16), venceu o Independiente Medellín por 4 a 1 no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Tricolor, que foi eliminado ainda na segunda fase preliminar da competição continental, não entra em campo desde sábado (11), quando superou o Mirassol por 2 a 1 fora de casa.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Bahia-escudo-onde-assistir
CEA
Brasileirão
12ª rodada
Data e Hora
Domingo, 19 de abril, às 19h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza
Assistentes
Daniel Paulo Ziolli e Andrey Luiz de Freitas
Var
Rodrigo D'Alonso Ferreira
Onde assistir

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Flamengo e Bahia fazem confronto direto

Os adversários deste domingo chegam para o jogo com o mesmo número de pontos (20) e jogos (10), mas o saldo de gols coloca o Rubro-Negro à frente na tabela. Portanto, o duelo é confronto direto pelas primeiras posições do Brasileirão: o vencedor se aproximará do líder Palmeiras, que tem seis pontos de vantagem em relação ao grupo formado por Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia.

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Luiz Araújo é marcado por Éverton Ribeiro no último encontro entre Flamengo e Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Luiz Araújo é marcado por Éverton Ribeiro no último encontro entre Flamengo e Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA
12ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 19 de abril, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Andrey Luiz de Freitas
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

BAHIA (Técnico: Charles Hembert)
Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier (David Duarte), Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo.

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