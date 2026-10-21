IA crava classificado em Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Em meio à expectativa para o confronto decisivo, uma inteligência artificial projetou o resultado da partida e apontou o Palmeiras como classificado para a final da competição.

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Confira a projeção das partidas:

Palmeiras x Fluminense:

O Palmeiras entra em campo com a ótima vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, além de contar com o retorno do técnico Abel Ferreira à beira do gramado. No entanto, o Fluminense tem um setor ofensivo fortíssimo — com nomes como Ganso, Savarino e Hulk — e deve ir para o tudo ou nada, precisando de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis.

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Espere um jogo tenso, com o Verdão administrando os espaços e explorando a velocidade de Jhon Arias e Flaco López nos contra-ataques, enquanto o Tricolor tentará pressionar desde o início, impulsionado pela provável recuperação de Martinelli no meio-campo.

Placar palpite: Palmeiras 1 x 1 Fluminense

Classificado: Palmeiras

Flaco López durante vitória do Palmeiras (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)

Copa Libertadores da América (Semifinais) 📅 Data: 21 de Outubro de 2026

21 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo, São Paulo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Canobbio), Savarino e Hulk.