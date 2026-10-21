IA crava classificado em Palmeiras x Fluminense pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque
Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Em meio à expectativa para o confronto decisivo, uma inteligência artificial projetou o resultado da partida e apontou o Palmeiras como classificado para a final da competição.
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Confira a projeção das partidas:
Palmeiras x Fluminense:
O Palmeiras entra em campo com a ótima vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, além de contar com o retorno do técnico Abel Ferreira à beira do gramado. No entanto, o Fluminense tem um setor ofensivo fortíssimo — com nomes como Ganso, Savarino e Hulk — e deve ir para o tudo ou nada, precisando de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis.
Espere um jogo tenso, com o Verdão administrando os espaços e explorando a velocidade de Jhon Arias e Flaco López nos contra-ataques, enquanto o Tricolor tentará pressionar desde o início, impulsionado pela provável recuperação de Martinelli no meio-campo.
Placar palpite: Palmeiras 1 x 1 Fluminense
Classificado: Palmeiras
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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense
- Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
- 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Canobbio), Savarino e Hulk.
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