Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), na GE TV (youtube) e Paramount (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo PAL FLU LIBERTADORES Semifinal - volta Data e Hora Quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília) Local Nubank Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Onde assistir Não definido

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.

continua após a publicidade

O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torsão no tornozelo e será desfalque. Pelo lado Tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.

continua após a publicidade

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)

Copa Libertadores da América (Semifinais) 📅 Data: 21 de Outubro de 2026

21 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo, São Paulo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Canobbio), Savarino e Hulk.

continua após a publicidade