Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque
Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), na GE TV (youtube) e Paramount (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.
O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torsão no tornozelo e será desfalque. Pelo lado Tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense
- Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
- 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Canobbio), Savarino e Hulk.
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