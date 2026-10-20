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Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
20/10/2026 16:22
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Copa Libertadores da América 2026 - Palmeiras x Fluminense
Onde assistir ao vivo a partida entre Palmeiras e Fluminense pelo Copa Libertadores da América 2026 (Arte / Lance!)

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), na GE TV (youtube) e Paramount (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Escudo do Palmeiras
PAL
Escudo Fluminense
FLU
LIBERTADORES
Semifinal - volta
Data e Hora
Quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Onde assistir
Não definido

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.

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O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torsão no tornozelo e será desfalque. Pelo lado Tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Canobbio), Savarino e Hulk.

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Alexander Barboza disputa a bola com Hulk no 2 a 1 do Palmeiras sobre o Fluminense
Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã, e joga pelo empate para avançar à decisão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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