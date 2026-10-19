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Flamengo ou Palmeiras? Veja as chances de título do Brasileirão após 31ª rodada

Ambos estão separados por apenas um ponto na tabela

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
19/10/2026 10:10
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Órgão de estatísticas revelou as chances de título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Órgão de estatísticas revelou as chances de título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flamengo e Palmeiras venceram na rodada e seguem como únicos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Ao menos é o que garante a Opta, plataforma de análise de dados e estatísticas. Após a 31ª rodada, o Rubro-Negro tem 67,5% de chances de ser campeão. O Palmeiras tem 32,5%.

No sábado, o Verdão jogou com um a menos desde o primeiro tempo, após a expulsão de Andreas Pereira. Mesmo assim, venceu o Athletico-PR, fora de casa, por 2 a 0 e chegou aos 66 pontos. No domingo (18), porém, o Flamengo não deixou barato e retomou a liderança. Em plena Arena Fonte Nova, o Rubro-Negro atropelou o Bahia por 3 a 0 e foi a 67 pontos.

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Os dois times ainda vão se enfrentar neste returno, na 36ª rodada, no Nubank Parque, em São Paulo. No primeiro turno, no Maracanã, o Palmeiras aproveitou a expulsão de Carrascal ainda no primeiro tempo e goleou o rival por 3 a 0.

A semana de Flamengo e Palmeiras

Antes de voltarem ao Brasileirão, Palmeiras e Flamengo têm compromisso pela Libertadores. O Alviverde recebe o Fluminense, em São Paulo, na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes, da Argentina, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (22), no mesmo horário. Os dois jogos valem vaga na final, e a classificação de ambos pode render mais uma decisão entre brasileiros.

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No fim de semana, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, no sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O Flamengo recebe o Atlético-MG, no Maracanã, na segunda-feira (26), às 20h (de Brasília).

Flamengo e Palmeiras vão se encontrar na 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Luca Castro /Fotoarena/Folhapress)
Flamengo e Palmeiras vão se encontrar na 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Luca Castro /Fotoarena/Folhapress)

Próximos jogos do Palmeiras

  • Fluminense (C) – 21/10, 21h30 (de Brasília) – Libertadores
  • Red Bull Bragantino (C) – 24/10, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão
  • Santos (F) – 28/10, 19h30 (de Brasília) – Brasileirão

Próximos jogos do Flamengo

  • Estudiantes (C) – 22/10, 21h30 (de Brasília) – Libertadores
  • Atlético-MG (C) – 26/10, 20h (de Brasília) – Brasileirão
  • Vasco (F) – 29/10, 20h (de Brasília) – Brasileirão

Rubro-Negro bate o Bahia e retoma liderança

O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 na noite de domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os gols foram de Jorginho, Plata e Paquetá. O resultado devolve a liderança ao Rubro-Negro, que chegou a 67 pontos. O clube havia sido ultrapassado provisoriamente pelo Palmeiras, que foi a 66 após vencer o Athletico-PR no sábado.

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O placar só foi aberto na segunda etapa. Aos 15 minutos, Carrascal foi lançado, invadiu a área e foi derrubado por Marco Moreno. A arbitragem marcou pênalti, e Jorginho cobrou sem desperdiçar para abrir o placar. O segundo gol saiu aos 27. Samuel Lino cruzou pela esquerda, e Plata apareceu na área para cabecear.

Pouco depois, aos 32, Paquetá ampliou com um belo gol. Após a sobra, ele dominou de cabeça, fintou a marcação e bateu de canhota para o fundo das redes. Com a vantagem consolidada, o Flamengo não sofreu e garantiu mais três pontos.

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