Fluminense e Cruzeiro estão se enfrentando nesta sexta-feira (27), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

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Veja o gol:

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Como chegam as equipes

O Fluminense chega embalado para o compromisso no Maracanã. Na quarta colocação, com 63 pontos, o time carioca venceu seus últimos quatro jogos pelo Brasileirão e tenta manter a sequência positiva diante de sua torcida.

Na rodada passada, a equipe tricolor superou o Mirassol por 1 a 0. Agora, uma nova vitória pode aproximar o Fluminense do Cruzeiro na classificação e confirmar matematicamente a presença do clube na próxima edição da Libertadores.

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O Cruzeiro, por sua vez, também vive grande fase na competição. Terceiro colocado, com 66 pontos, o time mineiro acumula seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e chega ao Rio de Janeiro depois de vencer a Chapecoense por 2 a 1.

Com a possibilidade de assegurar a terceira posição de forma antecipada, a Raposa busca mais três pontos fora de casa. O confronto também representa uma oportunidade de ampliar a vantagem sobre o próprio Fluminense na reta final da temporada.

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Ficha técnica

FLUMINENSE X CRUZEIRO