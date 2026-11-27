Fluminense e Cruzeiro se enfrentam, na noite desta sexta-feira (27), em jogo válido pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! acompanha a partida, às 20h (Brasília), em tempo real, direto do Maracanã. Siga abaixo:

Escalações confirmadas!

Como chegam Fluminense e Cruzeiro

Na rodada passada, a equipe tricolor superou o Mirassol por 1 a 0. Agora, uma nova vitória pode aproximar o Fluminense do Cruzeiro na classificação e confirmar matematicamente a presença do clube na próxima edição da Libertadores.

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O Cruzeiro, por sua vez, também vive grande fase na competição. Terceiro colocado, com 66 pontos, o time mineiro acumula seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e chega ao Rio de Janeiro depois de vencer a Chapecoense por 2 a 1.

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Com a possibilidade de assegurar a terceira posição de forma antecipada, a Raposa busca mais três pontos fora de casa. O confronto também representa para o Cruzeiro uma oportunidade de ampliar a vantagem sobre o próprio Fluminense na reta final da temporada.

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