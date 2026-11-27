Hulk faz desabafo à torcida do Fluminense após vaias e copo arremessado: 'Nunca vi isso'
Jogador abriu o coração sobre vaias e copo arremessado
Mesmo com pouco tempo em campo, Hulk foi protagonista na derrota por 1 a 0 do Fluminense para o Cruzeiro. Antes da cobrança de um escanteio, o atacante foi alvo de um copo arremessado por um torcedor na arquibancada do Maracanã. Após a partida, o atleta desabafou sobre o ocorrido.
– Sabíamos da importância do jogo. Tivemos a infelicidade de tomar o gol no início, jogamos muito bem no contra-ataque. É natural que tenha muitos erros. É importante sair de cabeça erguida. Podemos errar quantas vezes for, mas quando temos consciência de que somos profissionais com respeito à instituição. Mas vaias, insultos, jogaram até um copo em mim, são coisas surreais. Tenho 23 anos como profissional, nunca vi isso na minha vida. A torcida do seu time jogar um copo. Mas tenho a cabeça erguida. Posso jogar mal 20 jogos, mas tenho convicção de que respeito o clube, não me escondo. Vou para campo, sou homem, jogo de cabeça erguida, errando ou acertando – disse em entrevista à Sportv.
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– Eu não gosto de falar dos meus méritos, os números estão aí para ver. Tenho 23 anos como profissional, mais de 20 títulos, mais de 500 gols. Fui vaiado no terceiro jogo aqui. Não explica isso, nunca vi. Por maior a experiência, pesa um pouco. Confiança no jogador é tudo. Quando enfrentamos desconfiança da torcida, pesa. Mas respeito a opinião dos torcedores que vaiam. Desde que não passe daquilo ali. Arremessar o copo vai além do futebol. Vaiar até podem, pagaram ingresso, estão no direito deles. Mas, quando parte para a falta de respeito, é lamentável. Somos seres humanos, não somos máquinas. Somos falhos, erramos mais do que acertamos. Mas pensam que somos máquinas, que não podemos errar. Entramos querendo acertar, às vezes não conseguimos. Mas o importante é sair de cabeça erguida – desabafou Hulk, atacante do Fluminense.
Fluminense x Cruzeiro
O Cruzeiro venceu o Fluminense no Maracanã por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (27), em jogo válido pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge, no primeiro tempo, fez o único gol do jogo no Maracanã.
Com o resultado, o time comandado por Artur Jorge garantiu matematicamente o terceiro lugar do Brasileirão, com 69 pontos. O Tricolor, por sua vez, jogará na última rodada contra o Bragantino em busca de uma vaga direta na Libertadores.
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