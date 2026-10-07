Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'

Memphis Depay acertou a trave em grande oportunidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 21:01
Atualizado há 15 minutos
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay em ação durante Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro
Memphis Depay em ação durante Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no Beira-Rio, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida importante na luta contra o rebaixamento, o Timão teve uma grande oportunidade para empatar o confronto, mas Memphis Depay desperdiçou a chance.

➡️ Veja gol em Internacional x Corinthians: Vitinho abre o placar

Aos 13 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu em boa posição e finalizou praticamente cara a cara com o gol. A bola, porém, explodiu na trave pela terceira vez na partida, aumentando a frustração dos jogadores corintianos.

continua após a publicidade

➡️Sem bets, Corinthians acerta patrocinador máster pontual para a camisa

Veja o lance:

O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Corinthians ficaram revoltados com a oportunidade desperdiçada por Memphis e classificaram o lance como inacreditável.

Veja a repercussão:

Como foi a partida entre Internacional x Corinthians?

O Internacional começou a partida em ritmo

intenso e abriu o placar com um gol relâmpago. Aos 43 segundos, o Colorado venceu uma disputa no meio-campo, Alan Patrick deu um belo passe para Vitinho, que finalizou com força para o fundo das redes. Com o passar do tempo, o Corinthians cresceu no confronto, passou a se arriscar mais no ataque e criou boas oportunidades de empate. Matheus Bidu acertou a rede pelo lado de fora, enquanto Matheuzinho e Yuri Alberto também levaram perigo, mas pararam na trave. Apesar do início desfavorável, o Timão terminou a primeira etapa superior ao adversário.

continua após a publicidade

Segundo tempo agitado

O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pegada do primeiro, mas com uma pitada de falta de sorte. Aos 13 minutos, após cruzamento para a área, Memphis desviou e, embaixo do gol, mandou a bola na trave. Em outro lance semelhante, Kaio César fez jogada individual e cruzou para o holandês, que finalizou para fora. Kaio César, inclusive, foi bastante acionado durante a segunda etapa e teve duas chances de marcar, mas parou em Anthoni. O Inter, no entanto, aproveitou um erro de Rodrigo Garro para recuperar a bola, tocar para Alan Patrick e ampliar o placar. Minutos depois, após cruzamento de Vitinho, André mandou para o gol e recolocou o Timão no jogo, mas não suficiente para evitar a derrota.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz de braços cruzados

Corinthians

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrota

Há 24 minutos
Garro em ação durante Internacional e Corinthians

Fora de Campo

Garro vira assunto em Internacional x Corinthians: 'Piada'

Há 35 minutos
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

Fora de Campo

PC Oliveira aponta erro grave em rodada do Brasileirão

Há 1 hora
Neymar correndo em treino do Santos

Fora de Campo

Possível retorno de Neymar contra o Flamengo agita torcedores: 'Óbvio'

Há 2 horas
Thiago Silva exibe diploma

Fora de Campo

Thiago Silva, Felipe Melo, Guerrero e mais: veja quem pagou até R$ 100 mil por falsas licenças vendidas por Mancuso

Há 9 horas
Ex-zagueiro homenageou o argentino pelas redes sociais (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Ídolo do Palmeiras manda recado a Messi após despedida

Há 10 horas
Mais LANCE!
Mancuso com a camisa do Flamengo (década de 90)

Quem é Mancuso, ex-jogador acusado de dar golpe com licenças falsas de treinador?

Atacante não se manifestou sobre saída até o momento (Foto: Adelina Cobos/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Mbappé vai deixar o Real Madrid? Entenda o cenário

Mancuso, ex-Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!

Ex-Flamengo e Palmeiras vendia licenças falsas a astros do futebol

Crianças durante treinamento na escola de futebol do Real Madrid

Real Madrid inaugura escola de futebol no Brasil com presença de Sávio

Giay em ação durante despedida de Messi da Argentina

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não pode'

Messi comemora gol na despedida da seleção argentina

Veja o último gol de Lionel Messi com a seleção Argentina

Messi na despedida da seleção Argentina

Gol perdido de Messi em sua despedida assusta torcedores: 'Até ele'

Lionel Messi durante sua despedida da Seleção Argentina

Ronaldinho Gaúcho homenageia Lionel Messi; confira

Cristiano Ronaldo acenando

Europeus enlouquecem com pronunciamento de Cristiano Ronaldo: 'Não é'

Lucas Laet e Felipe "Preguiça"

Série 'Viajando de Kimono' explora o jiu-jítsu e suas histórias de superação

Messi e Neymar

Neymar manda recado a Lionel Messi em despedida da Argentina

Yamal (19) comemora o gol que abriu o placar para a Espanha contra a Croácia

Croácia x Espanha: correspondentes da ESPN analisam duelo pela Nations League

Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMadrid)

Real Madrid: astro é visto em balada durante recuperação de lesão