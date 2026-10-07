Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'

O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no Beira-Rio, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida importante na luta contra o rebaixamento, o Timão teve uma grande oportunidade para empatar o confronto, mas Memphis Depay desperdiçou a chance.

➡️ Veja gol em Internacional x Corinthians: Vitinho abre o placar

Aos 13 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu em boa posição e finalizou praticamente cara a cara com o gol. A bola, porém, explodiu na trave pela terceira vez na partida, aumentando a frustração dos jogadores corintianos.

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Veja o lance:

O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Corinthians ficaram revoltados com a oportunidade desperdiçada por Memphis e classificaram o lance como inacreditável.

Veja a repercussão:

Como foi a partida entre Internacional x Corinthians?

O Internacional começou a partida em ritmo

intenso e abriu o placar com um gol relâmpago. Aos 43 segundos, o Colorado venceu uma disputa no meio-campo, Alan Patrick deu um belo passe para Vitinho, que finalizou com força para o fundo das redes. Com o passar do tempo, o Corinthians cresceu no confronto, passou a se arriscar mais no ataque e criou boas oportunidades de empate. Matheus Bidu acertou a rede pelo lado de fora, enquanto Matheuzinho e Yuri Alberto também levaram perigo, mas pararam na trave. Apesar do início desfavorável, o Timão terminou a primeira etapa superior ao adversário.

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Segundo tempo agitado

O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pegada do primeiro, mas com uma pitada de falta de sorte. Aos 13 minutos, após cruzamento para a área, Memphis desviou e, embaixo do gol, mandou a bola na trave. Em outro lance semelhante, Kaio César fez jogada individual e cruzou para o holandês, que finalizou para fora. Kaio César, inclusive, foi bastante acionado durante a segunda etapa e teve duas chances de marcar, mas parou em Anthoni. O Inter, no entanto, aproveitou um erro de Rodrigo Garro para recuperar a bola, tocar para Alan Patrick e ampliar o placar. Minutos depois, após cruzamento de Vitinho, André mandou para o gol e recolocou o Timão no jogo, mas não suficiente para evitar a derrota.

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