Veja gol em Internacional x Corinthians: Vitinho abre o placar
Equipes se enfrentam no Beira-Rio
Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7) em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Beira-Rio, marca o embate entre duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento.
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O Colorado, com 28 pontos, figura na zona de rebaixamento, enquanto o Timão, com 32, vem de cinco derrotas consecutivas na competição.
O primeiro gol do jogo aconteceu no primeiro minuto de jogo. Vitinho, do Inter, recebeu passe em profundidade de Alan Patrick e, de perna esquerda, bateu no alto do gol de Hugo Souza.
Veja o gol:
Internacional e Corinthians em crise
O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.
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A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.
O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.
Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
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