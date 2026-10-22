Áudio da transmissão de Flamengo x Estudiantes repercute: 'Várzea'

Durante a partida entre Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira (22), pela Libertadores, o áudio da transmissão virou assunto nas redes sociais. Alguns torcedores reclamaram do som da ESPN durante o primeiro tempo, principalmente pelo fato de a imagem não corresponder ao que era audível no momento.

➡️Lance de Carrascal em Flamengo x Estudiantes gera revolta: 'Não dá'

O time comandado por Leonardo Jardim recebe a equipe argentina após um empate sem gols fora de casa. Quem avançar enfrentará o Palmeiras na grande decisão.

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Veja alguns comentários:

Flamengo reunido no maracanã na partisda contra o Estudiantes (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Como chega o Flamengo

Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Quem também pode voltar é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, é dúvida.

Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalho de transição para o campo, não estará à disposição. Além dele, Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas, também são baixas.

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Como chega o Estudiantes

O Estudiantes tem um reforço importante para o jogo no Rio de Janeiro. O clube argentino recebeu autorização do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e inscreveu o zagueiro Rojo para a partida. Ele ficou fora do primeiro confronto por questões burocráticas na Conmebol.

Quem também retorna são os zagueiros Pirez e Tomás Palacios, que cumpriram suspensão em La Plata.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Estudiantes

🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

📺 VAR: Antonio Garcia (URU)