Áudio da transmissão de Flamengo x Estudiantes repercute: 'Várzea'
Jogo é válido pela Libertadores
Durante a partida entre Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira (22), pela Libertadores, o áudio da transmissão virou assunto nas redes sociais. Alguns torcedores reclamaram do som da ESPN durante o primeiro tempo, principalmente pelo fato de a imagem não corresponder ao que era audível no momento.
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O time comandado por Leonardo Jardim recebe a equipe argentina após um empate sem gols fora de casa. Quem avançar enfrentará o Palmeiras na grande decisão.
Veja alguns comentários:
Como chega o Flamengo
Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Quem também pode voltar é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, é dúvida.
Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalho de transição para o campo, não estará à disposição. Além dele, Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas, também são baixas.
Como chega o Estudiantes
O Estudiantes tem um reforço importante para o jogo no Rio de Janeiro. O clube argentino recebeu autorização do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e inscreveu o zagueiro Rojo para a partida. Ele ficou fora do primeiro confronto por questões burocráticas na Conmebol.
Quem também retorna são os zagueiros Pirez e Tomás Palacios, que cumpriram suspensão em La Plata.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Estudiantes
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)
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