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Gol perdido de Messi em sua despedida assusta torcedores: 'Até ele'

Craque argentino marcou um gol de pênalti e deu duas assistências

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 22:19
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Messi na despedida da seleção Argentina
Messi na despedida da seleção Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Lionel Messi viveu uma noite histórica em sua despedida da Seleção Argentina no Monumental de Núñez. O craque marcou um gol de pênalti e deu duas assistências, mas também protagonizou um lance que assustou os torcedores. Aos 29 minutos do segundo tempo, Messi recebeu um passe de Nico González dentro da área, ficou cara a cara com a oportunidade de marcar e acabou finalizando para fora.

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A chance parecia praticamente certa. Messi dominou na entrada da pequena área e tentou colocar a bola no canto, mas não acertou o alvo. O lance arrancou uma reação imediata dos torcedores presentes no Monumental, que não esperavam ver o camisa 10 desperdiçar uma oportunidade tão clara.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

Poucos minutos antes, porém, Messi havia feito o estádio explodir. Aos 25 minutos da segunda etapa, o argentino cobrou pênalti com categoria, mandou a bola no ângulo e não deu qualquer chance ao goleiro Dandjinou.

Além do gol, Messi também participou diretamente de outros dois gols da Argentina com assistências. Em sua despedida diante da torcida argentina, o craque mostrou mais uma vez a importância que teve para a seleção ao longo de mais de duas décadas.

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