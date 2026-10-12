Gol anulado em Coritiba x Botafogo vira assunto: 'Inacreditável'

No Couto Pereira, o Botafogo empatou com o Coritiba por 1 a 1, na tarde desta segunda-feira (12), em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida saíram no primeiro tempo. Marçal fez contra e Danilo empatou para o Glorioso.

➡️Veja os gols de Coritiba x Botafogo: Marçal faz contra, e Danilo empata

Aos 25 minutos da primeira etapa, gol de Danilo é validado em campo, mas anulado pelo VAR! Arthur Cabral abre para Matheus Martins; o atacante domina e cruza de direita. A bola bate em Tiago Cóser e sobra para Danilo finalizar na pequena área. Após revisão, o árbitro anula por empurrão de Arthur Cabral nas costas de Jacy no lance no momento do cruzamento de Matheus Martins.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

Como foi o jogo entre Coritiba e Botafogo

Diante de um Couto Pereira lotado, o time comandado por Matheus Bachi, filho de Tite, começou pressionando. Com três escanteios no primeiro minuto do jogo, o Glorioso dominou as primeiras ações, mas não criou chances claras. O Coritiba começou a se soltar e quase chegou ao gol aos 17 minutos, em cabeçada de Paulo Roberto, mas Gabriel Baptista mandou para escanteio. Na cobrança, Josué cobrou fechado, e Marçal desviou contra a própria meta. Poucos minutos depois, Danilo empatou para o Botafogo, mas, após revisão do VAR, Matheus Candançan anulou o gol por falta de Arthur Cabral em Jacy. Aos 34, não teve jeito. Arthur Cabral fez o pivô, Medina rolou para Danilo e o camisa 8 fuzilou para o gol, empatando para o Botafogo contra o Coritiba. O time da casa sentiu, e o Alvinegro pressionou até o fim do primeiro tempo, mas não conseguiu passar à frente. Alex Telles teve boa chance, na entrada da área, mas chutou para fora.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram do vestiário buscando o gol, mas o Glorioso teve mais a bola no início da segunda etapa e se instalou no campo de ataque, apesar da dificuldade de chegar com perigo. A melhor jogada foi com Ziyech, cortando para o meio e finalizando de fora da área, para fora. Fernando Seabra fez quatro alterações, e o Coritiba acordou. Apoiado pela torcida, o Coxa criou pelo menos duas grandes chances, mas não aproveitou. A principal foi em bicicleta de Pedro Rocha, que parou em grande defesa de Gabriel Baptista. Aos 33, Rodrigo Gelado teve grande chance, mas cabeceou para fora. Cinco minutos depois, em ótima cobrança de falta de Alex Telles, Tiquinho desviou de cabeça e quase desempatou o jogo entre Botafogo e Coritiba. Nos minutos finais, o Glorioso teve mais a bola, mas abusou dos cruzamentos e terminou com um ponto fora de casa.