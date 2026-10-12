Veja os gols de Coritiba x Botafogo: Marçal faz contra, e Danilo empata
Jogo é válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro
Coritiba e Botafogo estão se enfrentando, na tarde desta segunda (12), em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1 no Couto Pereira, com gols de Marçal (contra) e Danilo. Veja abaixo:
Escalação do Botafogo para pegar o Coritiba
O Botafogo está escalado para enfrentar o Coritiba nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terá Marçal improvisado na zaga, Allan no meio-campo e Matheus Martins no ataque. A equipe busca se recuperar após a derrota no clássico contra o Vasco.
O Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Cristian Medina e Danilo; Ziyech, Arthur Cabral e Matheus Martins.
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A principal mudança acontece no sistema defensivo. Arthur Chaves, que sofreu uma contusão na região da bacia e do abdômen durante o clássico contra o Vasco, está fora da partida. Lucas Monzón, com dores na panturrilha, também não viajou com a delegação. Diante das ausências, Marçal assume uma vaga na zaga ao lado de Ferraresi.
Na lateral direita, Vitinho retorna após sofrer um trauma cervical no último compromisso. Alex Telles completa a linha defensiva pelo lado esquerdo.
No meio-campo, Allan, Cristian Medina e Danilo formam o trio titular. O setor ofensivo terá Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral
Álvaro Montoro, recuperado de uma lesão no tornozelo, não aparece entre os titulares. O argentino vinha sendo uma das opções de criação do Botafogo, mas a formação escolhida para enfrentar o Coritiba terá outras alternativas no setor.
O Botafogo chega ao confronto com o Coritiba após perder por 2 a 1 para o Vasco, na última rodada. A equipe ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e tenta se afastar da parte inferior da tabela.
Além dos desfalques no elenco, o Alvinegro não terá o técnico Tite à beira do gramado. O treinador cumpre suspensão após ter sido expulso no clássico contra o Vasco.
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