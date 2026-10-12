Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja os gols de Coritiba x Botafogo: Marçal faz contra, e Danilo empata

Jogo é válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 16:54
Favorite o Lance! no Google
Coritiba e Botafogo no Couto Pereira
Coritiba e Botafogo no Couto Pereira (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Coritiba e Botafogo estão se enfrentando, na tarde desta segunda (12), em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1 no Couto Pereira, com gols de Marçal (contra) e Danilo. Veja abaixo:

Escalação do Botafogo para pegar o Coritiba

O Botafogo está escalado para enfrentar o Coritiba nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terá Marçal improvisado na zaga, Allan no meio-campo e Matheus Martins no ataque. A equipe busca se recuperar após a derrota no clássico contra o Vasco.

continua após a publicidade

O Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Cristian Medina e Danilo; Ziyech, Arthur Cabral e Matheus Martins.

➡️Botafogo vive pior campanha como visitante na Era SAF no Brasileirão

A principal mudança acontece no sistema defensivo. Arthur Chaves, que sofreu uma contusão na região da bacia e do abdômen durante o clássico contra o Vasco, está fora da partida. Lucas Monzón, com dores na panturrilha, também não viajou com a delegação. Diante das ausências, Marçal assume uma vaga na zaga ao lado de Ferraresi.

continua após a publicidade

Na lateral direita, Vitinho retorna após sofrer um trauma cervical no último compromisso. Alex Telles completa a linha defensiva pelo lado esquerdo.

No meio-campo, Allan, Cristian Medina e Danilo formam o trio titular. O setor ofensivo terá Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral

Álvaro Montoro, recuperado de uma lesão no tornozelo, não aparece entre os titulares. O argentino vinha sendo uma das opções de criação do Botafogo, mas a formação escolhida para enfrentar o Coritiba terá outras alternativas no setor.

continua após a publicidade

O Botafogo chega ao confronto com o Coritiba após perder por 2 a 1 para o Vasco, na última rodada. A equipe ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e tenta se afastar da parte inferior da tabela.

Além dos desfalques no elenco, o Alvinegro não terá o técnico Tite à beira do gramado. O treinador cumpre suspensão após ter sido expulso no clássico contra o Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Coritiba e Botafogo no Couto Pereira
Coritiba e Botafogo no Couto Pereira (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tite no comando do Botafogo

Botafogo

Com mudanças, Tite define escalação do Botafogo para enfrentar o Coritiba

Há 1 hora
Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Botafogo

Onde Assistir

Coritiba x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Há 6 horas
Botafogo abre a segunda-feira de Brasileirão contra o Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/10/2026)

Há 7 horas
Alex Telles faz sinal de positivo antes da viagem do Botafogo para encarar o Coritiba

Botafogo

Com desfalques, Botafogo viaja para encarar o Coritiba

Há 1 dia
Seedorf comemora nos tempos em que jogava pelo Botafogo

Corinthians

Agora no Corinthians, Seedorf já quis mudar hino do Botafogo

Há 1 dia
Tite à beira do campo em Botafogo x Vasco

Botafogo

Botafogo vive pior campanha como visitante na Era SAF no Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo pede mais 180 dias de proteção contra dívidas na recuperação judicial

Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah

Técnico ex-Botafogo vive pânico na Arábia Saudita após ataques de mísseis

Vitinho marca o gol de empate entre Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Botafogo atualiza situações de Arthur Chaves e Vitinho após exames no hospital

Tite, técnico do Botafogo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota para o Vasco

Arthur Cabral Botafogo

Falta de efetividade pesa em fase ruim do Botafogo no Brasileirão

Corinthians x Internacional - Memphis Depay

Risco de rebaixamento do Corinthians cresce, e Vasco respira; veja números

Tite Botafogo

Tite lamenta derrota e comenta falta de efetividade do Botafogo

Arthur Chaves do Botafogo

Arthur Chaves deixa Botafogo x Vasco e vai direto para o hospital após lesão

Tite à beira do campo em Botafogo x Vasco

Atitude de Tite em Botafogo x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Bruno Arleu, árbitro de Botafogo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro

Decisão da arbitragem em Botafogo x Vasco divide opiniões: 'Duvidoso'

David e time do Vasco comemorando

Vasco domina, vence o Botafogo e se afasta do Z-4

Lescano e Bruno Duarte comemorando gol do Vasco

Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Botafogo no Basileirão

Tite durante treino do Botafogo para enfrentar o Vasco

Com desfalque de última hora, Tite escala o Botafogo para enfrentar o Vasco