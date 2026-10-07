Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Garro vira assunto em Internacional x Corinthians: 'Piada'

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 21:22
Favorite o Lance! no Google
Garro em ação durante Internacional e Corinthians
Garro em ação durante Internacional e Corinthians (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

O Corinthians teve um início complicado diante do Internacional nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de sofrer um gol logo no primeiro minuto, o Timão voltou a ser vazado no segundo tempo após uma falha na saída de bola que colocou Garro no centro das críticas nas redes sociais.

➡️ Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'

Aos 31 minutos da etapa final, Hugo Souza recebeu a bola e tentou acionar Garro na saída de jogo. O meia, porém, vacilou na jogada e perdeu a posse para Villagra. O volante colorado encontrou Bruno Henrique, que rapidamente acionou Alan Patrick. De frente para o gol, o camisa 10 não desperdiçou e ampliou a vantagem do Inter.

continua após a publicidade

➡️ Veja gol em Internacional x Corinthians: Vitinho abre o placar

O erro gerou forte repercussão entre os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Garro foi chamado de piada por alguns internautas, que criticaram a participação do argentino no lance que originou o segundo gol colorado.

Veja a repercussão:

Antes disso, o Internacional já havia aberto o placar praticamente no primeiro ataque da partida. Alan Patrick recebeu próximo ao círculo central e encontrou Vitinho em profundidade. O atacante invadiu a área e finalizou forte para vencer Hugo Souza, com menos de um minuto de jogo.

continua após a publicidade

O Corinthians reagiu e teve duas grandes oportunidades para empatar ainda no primeiro tempo. Matheuzinho recebeu passe de Yuri Alberto dentro da área e acertou a trave esquerda de Anthoni. Pouco depois, Yuri Alberto também carimbou o poste, mas o Timão não conseguiu transformar as chances em gol.

Com a vantagem, o Internacional passou a controlar melhor a partida e voltou a levar perigo, até chegar ao segundo gol no erro de saída do Corinthians.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz de braços cruzados

Corinthians

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrota

Há 24 minutos
Memphis Depay em ação durante Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'

Há 56 minutos
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

Fora de Campo

PC Oliveira aponta erro grave em rodada do Brasileirão

Há 1 hora
Neymar correndo em treino do Santos

Fora de Campo

Possível retorno de Neymar contra o Flamengo agita torcedores: 'Óbvio'

Há 2 horas
Thiago Silva exibe diploma

Fora de Campo

Thiago Silva, Felipe Melo, Guerrero e mais: veja quem pagou até R$ 100 mil por falsas licenças vendidas por Mancuso

Há 9 horas
Ex-zagueiro homenageou o argentino pelas redes sociais (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Ídolo do Palmeiras manda recado a Messi após despedida

Há 10 horas
Mais LANCE!
Mancuso com a camisa do Flamengo (década de 90)

Quem é Mancuso, ex-jogador acusado de dar golpe com licenças falsas de treinador?

Atacante não se manifestou sobre saída até o momento (Foto: Adelina Cobos/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Mbappé vai deixar o Real Madrid? Entenda o cenário

Mancuso, ex-Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!

Ex-Flamengo e Palmeiras vendia licenças falsas a astros do futebol

Crianças durante treinamento na escola de futebol do Real Madrid

Real Madrid inaugura escola de futebol no Brasil com presença de Sávio

Giay em ação durante despedida de Messi da Argentina

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não pode'

Messi comemora gol na despedida da seleção argentina

Veja o último gol de Lionel Messi com a seleção Argentina

Messi na despedida da seleção Argentina

Gol perdido de Messi em sua despedida assusta torcedores: 'Até ele'

Lionel Messi durante sua despedida da Seleção Argentina

Ronaldinho Gaúcho homenageia Lionel Messi; confira

Cristiano Ronaldo acenando

Europeus enlouquecem com pronunciamento de Cristiano Ronaldo: 'Não é'

Lucas Laet e Felipe "Preguiça"

Série 'Viajando de Kimono' explora o jiu-jítsu e suas histórias de superação

Messi e Neymar

Neymar manda recado a Lionel Messi em despedida da Argentina

Yamal (19) comemora o gol que abriu o placar para a Espanha contra a Croácia

Croácia x Espanha: correspondentes da ESPN analisam duelo pela Nations League

Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMadrid)

Real Madrid: astro é visto em balada durante recuperação de lesão