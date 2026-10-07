Garro vira assunto em Internacional x Corinthians: 'Piada'
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
O Corinthians teve um início complicado diante do Internacional nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de sofrer um gol logo no primeiro minuto, o Timão voltou a ser vazado no segundo tempo após uma falha na saída de bola que colocou Garro no centro das críticas nas redes sociais.
➡️ Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'
Aos 31 minutos da etapa final, Hugo Souza recebeu a bola e tentou acionar Garro na saída de jogo. O meia, porém, vacilou na jogada e perdeu a posse para Villagra. O volante colorado encontrou Bruno Henrique, que rapidamente acionou Alan Patrick. De frente para o gol, o camisa 10 não desperdiçou e ampliou a vantagem do Inter.
➡️ Veja gol em Internacional x Corinthians: Vitinho abre o placar
O erro gerou forte repercussão entre os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Garro foi chamado de piada por alguns internautas, que criticaram a participação do argentino no lance que originou o segundo gol colorado.
Veja a repercussão:
Antes disso, o Internacional já havia aberto o placar praticamente no primeiro ataque da partida. Alan Patrick recebeu próximo ao círculo central e encontrou Vitinho em profundidade. O atacante invadiu a área e finalizou forte para vencer Hugo Souza, com menos de um minuto de jogo.
O Corinthians reagiu e teve duas grandes oportunidades para empatar ainda no primeiro tempo. Matheuzinho recebeu passe de Yuri Alberto dentro da área e acertou a trave esquerda de Anthoni. Pouco depois, Yuri Alberto também carimbou o poste, mas o Timão não conseguiu transformar as chances em gol.
Com a vantagem, o Internacional passou a controlar melhor a partida e voltou a levar perigo, até chegar ao segundo gol no erro de saída do Corinthians.
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