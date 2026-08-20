Flamengo provoca Gerson após classificação na Libertadores; veja Camisa 8 cruzeirense virou alvo de provocações após vitória

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Apesar da classificação do Rubro-Negro ás quartas da competição, o alvo de provocações foi o camisa 8 da Raposa, Gerson.

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O meio-campista até resistiu à pressão da torcida rubro-negra e teve participação no gol do Cabuloso, mas falhou defensivamente nos dois gols que deram a vitória ao Mais Querido. Gerson foi alvo dos protestos durante praticamente toda a partida e acabou deixando o campo aos 40 minutos do segundo tempo sob coro do Maracanã lotado.

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E após a classificação, o perfil oficial do Flamengo fez referências ao jogador do Cabuloso.

Veja as publicações:

Uma noite de cinema no Maracanã

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NOSSO TIME É FORTE. 𝑪𝑳𝑼𝑩𝑬 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑮𝑨𝑻𝑨𝑺 𝑫𝑶 𝑭𝑳𝑨𝑴𝑬𝑵𝑮𝑶!



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CHOOOOOOORAAAAAAA — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2026

Pressão não interfere com a bola

Texto de: Maurício Luz.

O reencontro de Gerson com a torcida do Flamengo aconteceu em meio a um contexto de saída conturbada. O jogador deixou o clube no meio do ano passado para defender o Zenit, da Rússia, e retornou ao futebol brasileiro seis meses depois para atuar pelo Cruzeiro.

Desde os primeiros minutos, o camisa 8 foi vaiado sempre que tocava na bola. Em alguns momentos, também recebeu xingamentos, principalmente após faltas cometidas e discussões com a arbitragem. A pressão aumentou até a substituição do jogador, aos 40 minutos da etapa final.

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Gerson e Arrascaeta em ação durante Flamengo x Cruzeiro (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Com a bola, porém, Gerson não se deixou levar pelos protestos. Muito acionado na saída de jogo do Cruzeiro, errou pouco nos passes e manteve o ritmo das ações. A postura foi acompanhada de uma participação direta no gol cruzeirense.

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Aos seis minutos do segundo tempo, Gerson recebeu pela direita da área do Flamengo e rolou para trás. Na sequência da jogada, tentou se apresentar para receber a tabela, mas Lucas Romero optou pelo chute de fora da área e marcou o gol de empate. A assistência ficou para Gerson, embora a finalização do argentino tenha sido o principal elemento do lance.

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No segundo, que definiu a classificação rubro-negra, Gerson permitiu que Pedro recebesse a bola às suas costas. O atacante conseguiu fazer o passe para Samuel Lino, que finalizou para marcar o gol da vitória.

Gerson, portanto, terminou o jogo com uma atuação dividida. O volante suportou a pressão dos torcedores, participou da construção do empate e teve poucos erros com a bola, mas não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação na marcação. Nos dois gols do Flamengo, esteve envolvido pela falta de acompanhamento das infiltrações.

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O resultado encerrou a participação do Cruzeiro na Libertadores e colocou o Flamengo nas quartas de final. Para Gerson, o reencontro com o antigo clube terminou com uma atuação em que os protestos não determinaram seu comportamento com a bola, mas as falhas defensivas tiveram peso no resultado.

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