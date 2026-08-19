Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores
Pedro deu as duas assistências na vitória por 2 a 1, que carimbou o passaporte às quartas
No duelo entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.
Agora, o Flamengo aguarda o vencedor de Independiente del Valle-EQU x Tolima-COL, que se enfrentam na próxima semana. No jogo de ida, os equatorianos venceram, fora de casa, por 1 a 0.
Primeiro tempo: pressão total do Flamengo e golaço de Arrascaeta
O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.
Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.
Segundo tempo: Cruzeiro reage, mas Lino sela a classificação do Flamengo
Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.
O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O gol de Samuel Lino decidiu a classificação do Flamengo e, por isso, foi o lance capital da partida.
Deu aula 🏅
Pedro, com duas belas assistências para Arrascaeta e Samuel Lino, foi o craque do jogo no Maracanã.
Ficou abaixo 📉
Gerson, apesar da assistência para o gol de Romero, falhou defensivamente nos dois gols do Flamengo. Além disso, se o Cruzeiro pouco conseguiu construir, muito se deve à atuação apagada do camisa 8.
Ei, juiz! 📣
Pouco antes do gol de empate do Cruzeiro, os visitantes tiveram outra ótima oportunidade para igualar o placar. Segundo o árbitro, contudo, a bola não cruzou totalmente a linha, fato confirmado pelo VAR. Mesmo assim, os cruzeirenses reclamaram muito pedindo a validação do gol.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2🆚1 CRUZEIRO
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
🥅 Gols: Arrascaeta, 31'/1°T (1-0). Romero, 6'/2°T (1-1), Samuel Lino, 16'/2°T (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); William e João Costa (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).
🔵⚪ CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William (Fagner), Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Rojas Lucho Rodríguez); Romero, Gerson (Bruno Rodrigues), Matheus Pereira; Wesley (João Costa), Arroyo e Kaio Jorge
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)
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