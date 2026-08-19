Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores Pedro deu as duas assistências na vitória por 2 a 1, que carimbou o passaporte às quartas

No duelo entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor de Independiente del Valle-EQU x Tolima-COL, que se enfrentam na próxima semana. No jogo de ida, os equatorianos venceram, fora de casa, por 1 a 0.

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Primeiro tempo: pressão total do Flamengo e golaço de Arrascaeta

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

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Segundo tempo: Cruzeiro reage, mas Lino sela a classificação do Flamengo

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

Lucas Romero comemora gol no Maracanã (Foto: Maga Jr/Ag. F8/Folhapress)

O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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Samuel Lino comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Samuel Lino decidiu a classificação do Flamengo e, por isso, foi o lance capital da partida.

Deu aula 🏅

Pedro, com duas belas assistências para Arrascaeta e Samuel Lino, foi o craque do jogo no Maracanã.

Ficou abaixo 📉

Gerson, apesar da assistência para o gol de Romero, falhou defensivamente nos dois gols do Flamengo. Além disso, se o Cruzeiro pouco conseguiu construir, muito se deve à atuação apagada do camisa 8.

Ei, juiz! 📣

Pouco antes do gol de empate do Cruzeiro, os visitantes tiveram outra ótima oportunidade para igualar o placar. Segundo o árbitro, contudo, a bola não cruzou totalmente a linha, fato confirmado pelo VAR. Mesmo assim, os cruzeirenses reclamaram muito pedindo a validação do gol.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2🆚1 CRUZEIRO

🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

🥅 Gols: Arrascaeta, 31'/1°T (1-0). Romero, 6'/2°T (1-1), Samuel Lino, 16'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); William e João Costa (CRU)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

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🔵⚪ CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William (Fagner), Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Rojas Lucho Rodríguez); Romero, Gerson (Bruno Rodrigues), Matheus Pereira; Wesley (João Costa), Arroyo e Kaio Jorge

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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