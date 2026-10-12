Filipe Luís vira assunto no exterior após empate do Monaco: 'Ainda não'

O Monaco, comandado por Filipe Luís, empatou por 2 a 2 com o Toulouse no último sábado (10), pela sexta rodada do Campeonato Francês. Apesar de desperdiçar uma vantagem de dois gols em casa, a equipe manteve a liderança da Ligue 1, com 14 pontos, e segue à frente dos principais concorrentes na disputa pelo título.

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O resultado repercutiu após o treinador brasileiro ganhar destaque na imprensa internacional pelo início de trabalho no futebol francês. Antes do empate, Filipe Luís havia sido chamado de invencível por um jornal espanhol, mas adotou cautela ao falar sobre o momento da equipe.

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➡️Análise tática do Guffo: como joga o Monaco de Filipe Luís

Veja a repercussão:

Tradução: Filipe Luís não se inspirou em suas mudanças ontem, é a primeira vez que ele tinha tanto material à disposição.

Já estou ansioso para ver a escalação dele na quinta-feira, ver se ele vai rodar muito o time ou não.

Tradução: Em verde Filipe Luís. Esperando que, no momento em que houver uma série menos boa, o deixem trabalhar bem.

Tradução: Estou ansioso para ver a escalação do Filipe Luís na quinta-feira!!

Tradução: Ainda não perdemos e marcamos nosso primeiro gol no jogo

Todos os gols que sofremos vieram de bolas paradas

Ainda assim, há um grande motivo de esperança com Filipe Luís.

Tradução: Filipe Luís é um treinador inteligente, por isso tenho certeza de que ele tirará lições deste jogo.

Como foi o empate do Monaco?

O Monaco começou melhor e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Diop marcou o primeiro gol, e Abline ampliou a vantagem, deixando o time de Filipe Luís em situação confortável diante da torcida. Na segunda etapa, porém, o Toulouse reagiu. Tengstedt diminuiu a diferença em cobrança de pênalti, e Oppong marcou aos 15 minutos, garantindo o empate fora de casa.

Com o resultado, o Monaco chegou aos 14 pontos e permaneceu na primeira colocação do Campeonato Francês. O Lille, que venceu o Le Havre, aparece na segunda posição, com 13 pontos. Lyon e Paris FC, que também poderiam se aproximar da liderança, foram derrotados por Lens e Lorient, respectivamente.

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O atacante francês do Toulouse, número 37, Ilyas Azizi (E), controla a bola durante a partida do Campeonato Francês (L1) entre AS Monaco e Toulouse FC, no Estádio Louis II, em Mônaco (Foto: Valery HACHE / AFP)

PSG vence e se aproxima da liderança

Enquanto o Monaco tropeçou, o Paris Saint-Germain aproveitou a rodada para reduzir a distância para o líder. A equipe comandada por Luis Enrique venceu o Le Mans por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, e chegou aos 11 pontos, ficando a três do time de Filipe Luís.

O zagueiro brasileiro Lucas Beraldo abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. No início da etapa final, Mafouta deixou tudo igual para o Le Mans. A resposta do PSG veio com Kvaratskhelia, que marcou o segundo gol, antes de Akliouche fechar o placar.

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A vitória foi a terceira consecutiva do PSG na Ligue 1. O atual campeão agora volta suas atenções para a Champions League, quando enfrentará o Manchester City nesta quarta-feira (14), no Etihad Stadium, pela segunda rodada da fase de liga.

Apesar de não conseguir vencer em casa, o Monaco encerrou a sexta rodada na liderança e segue na frente do PSG na tabela. A equipe de Filipe Luís, porém, viu a vantagem diminuir e terá de buscar uma resposta nas próximas partidas para sustentar a primeira colocação.