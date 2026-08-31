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Joaquín Freitas, do River Plate, desembarca no Rio para assinar com o Flamengo

Atacante argentino chegou à cidade carioca na manhã desta segunda-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 09:31
Atualizado há 0 minutos
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O atacante Joaquín Freitas, de 19 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (31) para finalizar sua transferência para o Flamengo. O jogador se despediu do River Plate no domingo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Banfield, e agora dará sequência aos procedimentos para oficializar o vínculo com o Rubro-Negro. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, o argentino foi recepcionado por alguns torcedores do Flamengo.

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Freitas não entrou em campo na partida do River Plate e permaneceu no banco de reservas. Após a despedida, o atacante viajou para o Brasil e desembarcou no Rio nesta segunda-feira. Ainda na Argentina, o jogador se despediu do River Plate.

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— Meu tempo no River foi positivo. Estou muito agradecido. Agora é aproveitar esta oportunidade, tudo aconteceu muito rápido. Com o Coudet, estou agradecido. Joguei em uma posição que não era a minha, mas eu queria somar — disse Joaquín Freitas, em entrevista à ESPN.

Torcedores do Flamengo recebem Joaquím Freitas no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro
Torcedores do Flamengo recebem Joaquím Freitas no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Joaquín Freitas pode atuar em mais de uma posição

Freitas vinha sendo utilizado principalmente como ponta direita no River Plate, mas apresentou melhor rendimento quando atuou como segundo atacante. Na atual temporada, disputou 30 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

O jovem também chegou a ser convocado pela seleção da Argentina para amistosos antes da Copa do Mundo. Antes de Freitas, o equatoriano Anthony Valencia já tinha desembarcado no Rio para assinar com o Flamengo. O jogador chegou ao Aeroporto do Galeão na noite de domingo.

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Ataque é prioridade do Flamengo no mercado

Antes mesmo das saídas de Gonzalo Plata e Wallace Yan, o Flamengo já tratava o setor de ataque como o mais importante para buscar reforços nessa janela. Um atacante de beirada, pelo lado direito, e outro para jogar mais centralizado são os principais alvos do departamento de futebol rubro-negro nesse momento.

Diretoria corre contra o tempo para fechar reforços

O Flamengo corre para fechar o mais rápido possível as contratações para o decorrer da temporada. Afinal, tem até a próxima sexta-feira para regularizar novos jogadores na Libertadores, em que enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final.

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A janela de transferências do futebol brasileiro fecha em 11 de setembro. Para a Libertadores, porém, o prazo é mais curto. O Rubro-Negro precisa inscrever os reforços até 4 de setembro para que possam disputar as quartas de final da competição.

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