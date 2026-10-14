Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'

Fluminense e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com jogo disputado para os dois lados, Flaco López abriu o placar primeiro para o Alviverde, com uma falha de Fábio, que irritou os tricolores.

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Aos 44 minutos da primeira etapa, Andreas Pereira passa para Piquerez na esquerda, o lateral arranca e cruza rasteiro para a área para o argentino, que chuta de primeira, com o pé direito. A bola bate em Fábio e entra. Veja o gol:

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Veja a repercussão:

Tudo sobre Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

📆 Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Paramount+

🏆 Competição: Libertadores, semifinal, jogo de ida.

👤 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🟨 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).