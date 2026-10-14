Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'

Tricolor recebe o time paulista no Maracanã pela ida da semifinal da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 22:32
Favorite o Lance! no Google
Fábio falhou em gol de Flaco López em Fluminense e Palmeiras, pela Libertadores
Fábio falhou em gol de Flaco López em Fluminense e Palmeiras, pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Fluminense e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com jogo disputado para os dois lados, Flaco López abriu o placar primeiro para o Alviverde, com uma falha de Fábio, que irritou os tricolores.

➡️ Fluminense e Palmeiras duelam por vaga na final da Libertadores e alívio financeiro

Aos 44 minutos da primeira etapa, Andreas Pereira passa para Piquerez na esquerda, o lateral arranca e cruza rasteiro para a área para o argentino, que chuta de primeira, com o pé direito. A bola bate em Fábio e entra. Veja o gol:

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Tudo sobre Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

📆 Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Paramount+
🏆 Competição: Libertadores, semifinal, jogo de ida.

👤 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🟨 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).

Tudo sobre
Sugerida para você!
Hulk e Marlon Freitas em dividida durante Fluminense x Palmeiras

Fora de Campo

Possível pênalti em Fluminense x Palmeiras gera revolta: 'Claríssimo'

Há 4 minutos
Vini Jr marca Wesley na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League

Fora de Campo

Atitude de Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid choca torcedores: 'Bizarro'

Há 3 horas
Chegada de Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro, e o dono da SAF ao lado, Pedrinho

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro reage à fala de Pedro, dono da SAF: 'Nunca vi'

Há 3 horas
Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League

Fora de Campo

Endrick vira assunto no exterior após virada do Real Madrid: 'Deveria'

Há 4 horas
Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Há 9 horas
Richarlison com camisa do Vasco na concentração da Seleção Olímpica do Brasil

Fora de Campo

Vascaíno, Richarlison comemora vitória sobre o Boca Juniors

Há 9 horas
Mais LANCE!
Partida entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino

Libertadores Feminina será transmitida de graça da fase de grupos até a final; veja onde assitir

Seedorf chega para assumir a vaga de Fernando Diniz (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Jornalista dispara sobre Seedorf no Corinthians: 'Insanidade'

Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

Comandante chegou em São Paulo nesta quarta-feira (14) (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Torcedores mandam recado a Seedorf, novo técnico do Corinthians

Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

IA crava resultado de Fluminense x Palmeiras pela Libertadores

Jogadores comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-Americana

Deyverson em ação pela LDU na Libertadores (Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)

Atitude de Deyverson vira assunto no exterior: 'Não tem'

Piero Maza em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Argentinos reagem à arbitragem em Boca x Vasco: 'Vergonhoso'

Andrés Gómez de braços abertos com a camisa do Vasco

Expulsão em Boca Juniors x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Cuiabano, do Vasco, salta na saída do goleiro Montero, do Boca

Gol perdido em Boca Juniors x Vasco repercute: 'Não pode'

Jogadores de Vasco e Boca Jrs em dividida

Decisão da arbitragem em Boca Juniors x Vasco gera revolta: 'Absurdo'

Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Acerto de Seedorf com o Corinthians enlouquece torcedores: 'Estou sentindo'

Olise com a mão na boca com a camisa do Bayern

Atitude de Olise, do Bayern, choca estrangeiros: 'Inaceitável'