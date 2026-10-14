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Fluminense e Palmeiras duelam por vaga na final da Libertadores e alívio financeiro

Sucesso na eliminatória garante ao vencedor, ao menos, R$ 25 milhões em premiação

PorVitor PalharesBernardo Pinho
São Paulo (SP)
14/10/2026 13:05
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Flaco López e Hulk no duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Flaco López e Hulk no duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Além da disputa por uma vaga na decisão, o confronto representa uma oportunidade de aliviar a situação financeira dos dois clubes, impactados pelo fim dos patrocínios de casas de apostas em razão de medidas adotadas pelo governo brasileiro.

+ Gustavo Gómez mira recordes e terceira conquista de Libertadores pelo Palmeiras

A classificação para a final da Libertadores garante ao vencedor do duelo entre brasileiros uma premiação de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões, na cotação atual). Já o campeão do torneio receberá 25 milhões de dólares (R$ 125 milhões).

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Tanto Fluminense quanto Palmeiras estabeleceram como meta para 2026 chegar, ao menos, às quartas de final da principal competição sul-americana. Os dois clubes superaram o objetivo: o time carioca eliminou o Platense, enquanto a equipe paulista deixou a LDU pelo caminho.

Agora, os clubes buscam nas premiações por desempenho esportivo um alívio financeiro diante da interrupção dos patrocínios máster. Segundo apuração do Lance!, o Palmeiras já recebeu o valor fixo previsto no contrato com a Sportingbet, antiga patrocinadora do clube. O acordo previa o pagamento de R$ 100 milhões, quantia que poderia chegar a R$ 170 milhões com o cumprimento de metas.

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As partes, inclusive, optaram por manter a parceria vigente, apesar das restrições impostas, e aguardam novos desdobramentos por parte do governo para avaliar os próximos passos. Até o fim da atual temporada, o Palmeiras não pretende estampar outra marca na parte frontal de suas camisas.

- Foi uma decisão muito abrupta do governo, nós tínhamos contratos em andamento. Pegou todos os clubes de surpresa, é um valor extremamente significativo. Não deixamos de receber porque esse ano já tinha sido pago. Mas acho que vai ter solução nos próximos dias. Mas não vamos colocar (parceiros pontuais), temos patrocinador, temos contrato até dezembro de 2027, e vamos honrar. Se permanecer a proibição, vamos conversar para ver o que é possível fazer para finalizar o contrato de uma forma amigável - afirmou Leila Pereira.

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O Fluminense, por sua vez, passou a estampar a marca da Superscore na área destinada ao patrocínio máster. A empresa pertence ao grupo da Superbet e foi a alternativa encontrada pelas partes para manter a parceria.

- A MP pegou a gente de surpresa, do dia para a noite. Tinham boatos. A gente não sabia se ia acontecer e qual a extensão. Não entramos em debate político, mas o ponto que nos prejudicou bastante foi a falta de previsibilidade. Já tivemos alguns efeitos concretos - disse Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, após o governo anunciar o fim do patrocínio de bets no futebol brasileiro.

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A mudança não altera a estrutura de pagamentos acordada entre as partes em março, quando renovaram a parceria. O vínculo do Fluminense com a marca é válido até o fim de 2029, com R$ 53 milhões fixos por ano, além de outros R$ 33 milhões em possíveis bonificações pelo cumprimento de metas.

Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro
Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Premiação da Libertadores por fase

  • Fase preliminar 1: 400 mil dólares (R$ 2 milhões)
  • Fase preliminar 2: 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões)
  • Fase preliminar 3: 600 mil dólares (R$ 3 milhões)
  • Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões), além de 340 mil dólares (R$ 1,7 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,25 milhões)
  • Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 8,5 milhões)
  • Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões)
  • Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões)
  • Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 125 milhões)
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