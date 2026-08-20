Fala de Fabrício Bruno sobre vaias para Gerson viraliza: 'Traíra' Meia reencontrou torcida do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores

O meia Gerson teve um reencontro com a torcida do Flamengo, na última quarta-feira (19), no Maracanã. Em campo, o meia foi vaiado durante toda a derrota do Cruzeiro diante do Rubro-Negro por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Após a partida, o zagueiro Fabrício Bruno, ex-jogador do clube carioca, comentou sobre a situação.

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O defensor lamentou o ocorrido e chamou atenção para a história de sucesso que Gerson teve no Flamengo. Fabrício Bruno chegou a comparar a saída dele, que deixou o clube em 2025 para jogar pelo Cruzeiro, com a do meia.

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— É difícil falar. O torcedor é mais emoção do que razão. No início do ano, eu mesmo saí (do Flamengo) e voltei para a minha casa. Talvez o torcedor do Flamengo tenha isso, quando o jogador sai daqui e está em outro clube, acaba virando um pouco de alvo — iniciou Fabrício Bruno, antes de completar.

— Fico um pouco triste por isso. O Gerson tem uma história grandiosa no Flamengo e ninguém vai apagar isso. Mas acho que ele é um jogador experiente, multicampeão e sabe lidar com esses momentos — concluiu.

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A fala do zagueiro gerou revolta entre alguns torcedores do Flamengo, que se manifestaram contra a narrativa criada por Fabrício Bruno. Veja a repercussão abaixo:

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Alguém avisa que ele é irrelevante pra gente! — Renata (@kccpfect) August 20, 2026

O problema não é sair do Flamengo, o problema é COMO sai do Flamengo ! — Jrfzin ⚔️🌊 (@jrfzinporra) August 20, 2026

Ele tinha uma história grandiosa , E ele msm e o pai dele que apagou, Não existe mais — Marcelo (@Marcelo22126825) August 20, 2026

Não, Fabrício Bruno, um foi traíra e você a gente deu graças a Deus que foi embora — Gabriel Pudz (@gputz_) August 20, 2026

Não é sobre sair, é como se sai! Tudo culpa dele! — leandro martins (@leco_mcosta) August 20, 2026

Como foi Flamengo x Cruzeiro?

Texto por: Lucas Bayer

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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