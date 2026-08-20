Jardim explica escolha por Pedro e exalta Arrascaeta na classificação do Flamengo Treinador destacou o desempenho da equipe no Maracanã

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), no Maracanã, e garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim enalteceu a vitória diante de um adversário difícil, que conhece bem por ter trabalhado no clube mineiro em 2025.

Além disso, o treinador português explicou a estratégia de iniciar a partida com Pedro entre os titulares. O atacante deu duas assistências na vitória rubro-negra.

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— É uma vitória justa. É sempre um jogo difícil contra o Cruzeiro. Ano passado já tinha sido. A entrada do Pedro foi por conta de ser um jogo em casa, com mais posse. Ele entrou. O Bruno estava disponível, mas foi uma opção estratégica porque sabíamos que íamos ter mais volume. Mesmo com Arrasca e Pedro, porque alguns duvidam que eles são capazes de pressionar, e a gente viu que é possível — disse Jardim após a classificação do Flamengo.

Jardim enaltece partida de Arrascaeta na classificação do Flamengo

O primeiro gol do Flamengo saiu em um chutaço de Arrascaeta. O uruguaio acertou uma finalização indefensável para o goleiro Otávio e abriu o caminho para a classificação.

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Jardim, por sua vez, destacou a qualidade do camisa 10 e descartou qualquer tipo de problema ou rusga com o jogador.

— O Arrascaeta é fantástico. Uma pena é que ele não consegue fazer todos os jogos de dois em dois dias e jogar 90 minutos. Dizem que eu não gosto, porque eu quero mais um meia. O que eu vou dizer? É um jogador fantástico. É importante que ele esteja presente, de início ou entrando. Ele consegue ter uma qualidade acima da média — explicou o treinador.

Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Confira outras respostas de Jardim após Flamengo x Cruzeiro

Análise do jogo

"Em relação ao nosso jogo, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido. Uma primeira parte muito, muito forte. Depois, tivemos falta de eficácia, porque podíamos ter saído com mais do que um gol. A segunda parte, com a reação do adversário, no primeiro chute quase na área, acaba por fazer um gol - completou o treinador."

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Apoio da torcida no Maracanã

"Em primeiro lugar, antes de falar do jogo, uma mensagem muito especial a toda esta torcida. Não é? Foi magnífico. Foi o décimo segundo jogador. Um ambiente fantástico com as torcidas nos apoiando durante todo o jogo. E essa é a minha primeira mensagem pra eles."

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*Matéria em atualização.