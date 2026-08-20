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Samuel Lino debocha após Flamengo x Cruzeiro: 'Quem ri por último, ri melhor'

Atacante havia sofrido drible no gol do Cruzeiro no Mineirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 00:40
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Flamengo Samuel Lino
Samuel Lino marcou o segundo gol do Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Samuel Lino marcou o gol da classificação do Flamengo para as quartas de final da Conmebol Libertadores na noite desta quarta-feira (20), no Maracanã. O atacante anotou o segundo gol da vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Cruzeiro e respondeu, em campo, às provocações sofridas no jogo de ida.

A resposta de Lino teve contexto específico. No duelo de ida, no Mineirão, o atacante foi driblado por Arroyo no lance que resultou no gol do Cruzeiro.

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No Maracanã, após passe de Pedro, Lino deixou o zagueiro William no chão e bateu de frente para o gol, colocando o Flamengo novamente à frente no placar. Após a partida, em entrevista à Globo, o atacante citou diretamente a polêmica do jogo anterior.

- Tem uma frase que é muito famosa que eu coloquei quando saí lá do Mineirão: 'quem ri por último ri melhor'. Hoje foi a minha vez de deixar o jogador deles no chão e fazer o gol da classificação. O da classificação é o que mais importa - declarou.

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Lino também destacou o papel da torcida rubro-negra na vitória. O atacante descreveu o ambiente no Maracanã como "surreal" e ressaltou o esforço coletivo da equipe ao longo dos 90 minutos.

- Foi um jogo duro, time difícil. Um dos melhores times da América, que veio com o peso de buscar a final. Mas hoje fomos incríveis. Agradecer o apoio da torcida, que foi surreal. A gente correspondeu em campo, correu até o último minuto, cansamos… Essa classificação nos dá muito confiança para o que vem a seguir - afirmou.

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Samuel Lino comemorando gol
Samuel Lino marcou em Flamengo x Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

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