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Fabrício Bruno e Pedrinho viralizam ao revelarem torcida na Libertadores

Ambos vão torcer para time brasileiro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 12:49
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Fabrício Bruno, do Cruzeiro, conduzindo a bola no Maracanã contra o Flamengo
Fabrício Bruno chegou ao Cruzeiro em 2025 após deixar o Flamengo (Foto: (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Após a partida entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, Fabrício Bruno e Pedro Lourenço revelaram que vão torcer para o Rubro-Negro na Libertadores, revoltando alguns torcedores do time mineiro. O zagueiro e o proprietário majoritário da SAF do Cabuloso declararam apoio ao time comandado por Leonardo Jardim e lamentaram o encontro precoce entre as equipes na competição.

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Veja algumas reações:

Aspas de Fabrício Bruno e Pedro Lourenço, do Cruzeiro

Ex-defensor do clube carioca, Fabrício deixou explícita a vontade que tinha de ver o Cruzeiro avançar na competição, mas, devido à eliminação e aos outros competidores, relatou que vai apoiar o Flamengo.

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— Eu queria muito que o Cruzeiro passasse, mas, dentro dos confrontos que vão ter pela frente, sem dúvida nenhuma a minha torcida vai para o Flamengo — afirmou Fabrício.

Pedrinho, por sua vez, ressaltou a boa relação com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e com o Flamengo enquanto instituição. Além disso, destacou a boa convivência entre as torcidas e declarou apoio ao time no restante da Libertadores.

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— Infelizmente deu Cruzeiro x Flamengo. Desde o primeiro dia nós falamos que ninguém queria. O Flamengo não queria pegar o Cruzeiro, muito menos o Cruzeiro queria pegar o Flamengo. Eu tenho uma relação ótima com o Bap, com o Flamengo. O Flamengo é um clube parceiro do Cruzeiro; nossas torcidas sempre andam juntas. O Flamengo segue aí, e vamos torcer para ele — disse Pedro Lourenço.

Veja a fala de Fabrício Bruno em vídeo:

FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CRUZEIRO
Flamengo eliminou o Cruzeiro na Libertadores Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

Segundo tempo: Cruzeiro reage, mas Lino sela a classificação do Flamengo

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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