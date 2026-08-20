Fabrício Bruno e Pedrinho viralizam ao revelarem torcida na Libertadores Ambos vão torcer para time brasileiro

Após a partida entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, Fabrício Bruno e Pedro Lourenço revelaram que vão torcer para o Rubro-Negro na Libertadores, revoltando alguns torcedores do time mineiro. O zagueiro e o proprietário majoritário da SAF do Cabuloso declararam apoio ao time comandado por Leonardo Jardim e lamentaram o encontro precoce entre as equipes na competição.

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Veja algumas reações:

Acordei, fui ver algumas entrevistas de ontem e tá o Pedrinho e o Fabricio Bruno falando que vai torcer pro flamengo, num conformismo danado



E a gente ai pagando ingresso caro e viajando atoa pic.twitter.com/TSK9y7C7Y0 — Zeirão (@gabrielzeirao) August 20, 2026

Acordo e tenho que ver declaração de Fabricio Bruno ainda, que semana terrível — Vinicius (@vinifreire_61) August 20, 2026

Vendo as declarações, semblante e tranquilidade de Pedrinho, Fabrício Bruno e cia, agora entendo q em nenhuma possibilidade ganharíamos esse jogo, se sentem inferiores ao Flamengo, não merecem e não honram as 5 estrelas que levam no peito, mentalidade de perdedor, aceitaram https://t.co/1slqXwopNf — ᴀɴᴅʀᴇ́ (@oCruzeirista) August 20, 2026

Pedrinho falando que vai torcer pro Flamengo após ser eliminado pelo próprio Flamengo, Fabrício Bruno falando a mesma coisa! Ta vendo quando eu falo que falta cobrança? Quem vai cobrar? O presidente? Qual a moral pra isso? — Luana Kíssila 🦊 (@luana_kissila) August 20, 2026

Os 2 gols foram nas costas do Fabrício Bruno e do Willian, ai no final do jogo ele de risadinha falando que vai torcer pro time que ele acabou de ser eliminado, ta de sacanagem — Bonzinho BH (@iuricec) August 20, 2026

Aspas de Fabrício Bruno e Pedro Lourenço, do Cruzeiro

Ex-defensor do clube carioca, Fabrício deixou explícita a vontade que tinha de ver o Cruzeiro avançar na competição, mas, devido à eliminação e aos outros competidores, relatou que vai apoiar o Flamengo.

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— Eu queria muito que o Cruzeiro passasse, mas, dentro dos confrontos que vão ter pela frente, sem dúvida nenhuma a minha torcida vai para o Flamengo — afirmou Fabrício.

Pedrinho, por sua vez, ressaltou a boa relação com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e com o Flamengo enquanto instituição. Além disso, destacou a boa convivência entre as torcidas e declarou apoio ao time no restante da Libertadores.

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— Infelizmente deu Cruzeiro x Flamengo. Desde o primeiro dia nós falamos que ninguém queria. O Flamengo não queria pegar o Cruzeiro, muito menos o Cruzeiro queria pegar o Flamengo. Eu tenho uma relação ótima com o Bap, com o Flamengo. O Flamengo é um clube parceiro do Cruzeiro; nossas torcidas sempre andam juntas. O Flamengo segue aí, e vamos torcer para ele — disse Pedro Lourenço.

Veja a fala de Fabrício Bruno em vídeo:

Flamengo eliminou o Cruzeiro na Libertadores Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

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Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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